La presión ya está sobre Messi, de cara al debut en casa del PSG

Lionel Messi está listo para hacer su debut en casa con el París Saint-Germain frente al Olympique de Lyon el domingo por la noche y la presión está ciertamente alta.

Desde que llegó a Francia recientemente, después de pasar toda su carrera en el Barcelona, ​​Messi ha estado bajo un inmenso escrutinio. El París Saint-Germain (PSG) ha comenzado bien su campaña en la Ligue 1, ganando los cinco partidos hasta ahora, pero después de un empate contra el Club Brugge en su primera eliminatoria de la Liga de Campeones, ha habido algunas críticas.

Desde su primera aparición en el PSG, Messi ha recibido críticas de gente como Michael Owen y su compatriota argentino y exjugador del PSG, Omar de Fonseca. Cuando se perfila con una línea frontal de Kylian Mbappé, Neymar y Messi, cualquier cosa que no sea una victoria se verá como una decepción.





The first game for Lionel Messi at Parc des Princes tonight? Could he score his first goal for Paris Saint-Germain against Olympique Lyonnais? To bet on this game with @Unibet ⬇️ — Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 19, 2021

Este contratiempo europeo, sumado a los detalles del sueldo del argentino en el club filtrados por L'Equipe, ha aumentado la presión en los últimos días. Se espera que un equipo con tanto talento gane todos los partidos sin importar a quién se enfrenten, y necesita volver a la senda ganadora en la primera salida de Messi frente a sus nuevos seguidores locales.

Se espera que Lionel Messi comience con Neymar en su primer partido en el Parc des Princes, después de jugar 30 minutos en la victoria por 2-0 en el Stade de Reims el mes pasado y el partido completo en Brujas.

El partido podrá ser visto en Guatemala vía Sky HD a las 12:45 p. m.