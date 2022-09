"Ella me robó": presunto asesino de Yrma Lydya habló desde prisión

Presunto femicida de Yrma Lydya habló de su matrimonio con la cantante.

Jesús N, esposo y presunto feminicida de la cantante Yrma Lydya, dio su primera entrevista desde el reclusorio Norte, en la que aseguró que la artista es presentada como la víctima cuando en realidad fue ella quien lo “amenazó, agredió, defraudó, engañó, explotó, robó y utilizó" debido a su avanzada edad.

En una entrevista con el periodista Mario A. Salgado Becil, el acusado de matar de tres disparos a Yrma Lydya en un restaurante de la Ciudad de México, dice que nunca conoció realmente a la persona con quien se casó y habla de ella como de una desconocida, a quien según él, ahora trata de descubrir quién fue realmente.

“Sé que hablar de un muerto está mal, se les debe recordar por todo lo bueno que hicieron, pero yo no sé con quién me casé. No sé si estuve casado, no sé si era su nombre y quién era. Me he encontrado con una persona que no existía, en mi experiencia no sé quién es ella y, si hablo de la muerta, es tratando de averiguar quién era”, dijo en su entrevista con el periodista.

“Nunca me casé con la mujer que falleció, es una desconocida para mí. No sé su edad, nunca conocí a su padrastro, todas las direcciones que me daban eran falsas, fue registrada nueve años después de que nació, existen dos actas de nacimiento diferentes, no tiene antecedentes escolares” continuo Jesús “N”.

Violencia entre la pareja

Al ser cuestionado si durante su matrimonio con la cantante ejercía violencia física sobre ella, el ahora preso dice que “ella me pegaba a mí; no tengo fuerza en las manos, tampoco en los brazos ni en las piernas desde que me operaron de la columna”.

Según el presunto feminicida, se casó con la joven porque la familia de ella le aseguró que él sería el primer hombre en su vida amorosa: “Yo me casé con ella sin haberla besado nunca, para mí era una gran muchacha”

Relató que la relación entre ambos era buena al principio, aunque ella tenía formas de conducta muy extrañas, y agregó que Yrma Lydya a veces solo se iba y desaparecía por días: “Me decía que iba con su madre y buscaba pretextos para hacerlo”.

Jesús “N” negó nuevamente que haya asesinado a su esposa: “Matar nunca. ¿En verdad crees que deliberada y conscientemente eché a perder mi mundo y mi carrera por una mujer? Solamente que -como dicen- yo estuviera drogado o embrujado”.