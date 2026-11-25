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Una enmienda reparte entre 340 municipios los Q7,046 millones del aporte a los Codedes.

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El Pleno del Congreso aprobó enmiendas al dictamen del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027.

Una de las enmiendas incorporó Q560 millones una readecuación para inversión de los CODEDE. (Foto: Organismo Legislativo)

Una enmienda al proyecto de presupuesto 2027 sustituyó por completo el artículo 106 y detalla, municipio por municipio, cómo se Repartirá el aporte extraordinario de Q7,046 millones para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede).

Asimismo, la enmienda propone cambiar el nombre del artículo a Inversión Prioritaria en Agua, Saneamiento y Desarrollo Local y detallar cómo se distribuirá este monto destinados a los Codedes entre 340 municipios.

El monto ya estaba contemplado en el dictamen del Presupuesto 2027; el cambio consiste en incorporar el listado de asignaciones por municipio.

Por aparte, otras enmiendas incluyen medidas sobre becas y el personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Presupuesto 2027 será más bajo, pero Codedes recibirán Q7 mil millones más en año electoral. De momento diputados siguen discutiendo el Presupuesto y analizando posibles enmiendas. @soy_502 #Presupuesto2027 https://t.co/fDiFo27GWQ — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 25, 2026

Aun con las enmiendas, el monto general del dictamen se mantiene en Q172,420.9 millones.

Los recursos para CODEDE se financiarán mediante readecuaciones presupuestarias. (Imagen: Organismo Legislativo)

¿Qué proyectos podrán financiarse?

La enmienda establece que los recursos se destinarán prioritariamente a proyectos nuevos de infraestructura municipal.

Entre los tipos de obra mencionados están los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de desechos sólidos y saneamiento.

También se incluyen caminos rurales, infraestructura vial, proyectos de movilidad y transporte, educación, salud, drenajes, sistemas de colectores, infraestructura para la producción y espacios deportivos.

La distribución de los recursos debe responder a los costos estimados y a las necesidades de cada comunidad, respetando el techo presupuestario asignado a cada municipio.

Las enmiendas aprobadas mantienen el monto del Presupuesto 2027 establecido en el dictamen. (Foto: Jose Luis Pos)

Para ejecutar los proyectos, las entidades deberán cumplir los procesos de programación y planificación, así como publicar la información correspondiente en Guatecompras.

En el caso de los proyectos de agua potable y saneamiento, las municipalidades deberán contemplar mecanismos de mantenimiento, operación y sostenibilidad financiera.

La enmienda también prohíbe reprogramar o reordenar las asignaciones presupuestarias destinadas a ejecutar el aporte extraordinario en los municipios incluidos en la tabla.

Además, faculta a la Contraloría General de Cuentas para fiscalizar la ejecución de los proyectos financiados con estos recursos.

Becas y personal de Salud

Asimismo, el Pleno aprobó una enmienda por sustitución total al artículo 148 que faculta al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para realizar readecuaciones dentro de su presupuesto de funcionamiento aprobado para 2027, con el fin de financiar becas de estudio para estudiantes que realizan el Ejercicio Profesional Supervisado (EPS), así como prácticas de internado fijo y rotatorio en hospitales urbanos y rurales.

La disposición contempla estudiantes de Medicina, Ciencias Médicas, Ciencias de la Salud, Ciencias Químicas y Farmacia, Odontología y Químicos Biólogos.

Las becas se otorgarían a quienes desarrollen su EPS en los servicios de atención del Ministerio de Salud o realicen prácticas de internado fijo o rotatorio en áreas hospitalarias del MSPAS.

El artículo señala que las bolsas de estudio serán otorgadas únicamente a estudiantes de universidades y centros universitarios autorizados a nivel nacional.

El Pleno aprobó una enmienda que faculta al MSPAS para realizar readecuaciones dentro de su presupuesto aprobado para 2027. @soy_502 #Presupuesto2027 https://t.co/hAN5OBlIFc — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 25, 2026

Entre las instituciones mencionadas se encuentra la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), centros universitarios regionales y universidades privadas como Rafael Landívar, Da Vinci, Mesoamericana, Panamericana y Galileo.

El monto mensual de la beca será equivalente al salario mínimo mensual para actividades no agrícolas vigente durante el 2025, según la normativa.

La enmienda indica que se otorgará a la totalidad de estudiantes que realicen su EPS, sin discriminación, dentro de las condiciones establecidas en el artículo.

Además de financiar las becas, el artículo faculta al MSPAS para realizar readecuaciones presupuestarias destinadas a financiar incrementos salariales e incentivos económicos para todo el personal, reclasificar al personal y continuar el proceso de incorporación de contratistas temporales al renglón 011, correspondiente a personal permanente, en ese proceso se privilegiará la antigüedad del personal.

Ademas, permite que el MSPAS realice las readecuaciones necesarias dentro de su presupuesto de funcionamiento.

Las primeras enmiendas presentadas en el pleno fueron impulsadas por el oficialismo, que buscaba recuperar parte de los recursos recortados al presupuesto que recibió dictamen favorable.

Sin embargo, las propuestas planteadas por los diputados oficialistas fueron rechazadas por la mayoría de los legisladores.