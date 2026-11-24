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Diputados cuestionan hermetismo en el dictamen del Presupuesto 2027, que plantea una reducción de Q20 mil millones.

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El dictamen del Presupuesto 2027 ya fue aprobado por la Comisión de Finanzas este martes 24 de noviembre. Sin embargo, los detalles del mismo no han sido compartidos con el resto de diputados.

Durante el desarrollo de la sesión plenaria de este martes 24 de noviembre, el diputado Jorge Ayala confirmó que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda presentó el dictamen del Presupuesto 2027 con una reducción de Q20 mil millones.

Posibles escenarios

Dado a que para el lunes 23 de noviembre el presupuesto no contaba con dictamen favorable, no fue posible agregarla a la agenda de la plenaria de este martes.

Sin embargo, Ayala explicó que una vez presentado, cualquier diputado puede solicitar que el pleno lo conozca mediante una moción privilegiada.

El legislador señaló que existen dos vías para avanzar con la aprobación, solicitar que el presupuesto se conozca por Urgencia Nacional, que requiere 107 votos, o tramitarlo en tres debates, pues el Congreso tiene convocatorias para sesiones plenarias este martes, miércoles y jueves.

La Comisión de Finanzas aprobó el dictamen del Presupuesto 2027 con una reducción de Q192 mil millones a Q172 mil millones, según el diputado Jorge Ayala. Sin embargo, el contenido completo aún no se había divulgado durante la plenaria de este martes. @soy_502 #Presupuesto2027 https://t.co/PLjF7aSKNl — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 24, 2026

Dictamen propone reducir el presupuesto

Ayala indicó que el dictamen plantea una reducción significativa al monto del proyecto original, que fue de Q192,045 millones.

Según el diputado, la propuesta de dictamen contempla un presupuesto de Q172 mil millones que representaría una disminución de aproximadamente Q20,045 millones respecto del monto inicial.

Añadió que el ajuste incluye recortes en algunos gastos y una menor necesidad de emitir deuda para financiar el presupuesto.

No obstante, el contenido completo del dictamen no ha sido compartido por parte de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda.

Cuestionan dictamen

El diputado Álvaro Arzú afirmó que la reunión fue convocada de último momento y se realizó de forma virtual.

También señaló que no se cumplieron los requisitos de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL) ademas, integrantes de la comisión no tuvieron acceso previo al dictamen completo y voto en contra del mismo.

Diputados cuestionan que la comisión aprobara el dictamen sin compartir previamente el documento completo. (Foto: Organismo Legislativo)

Por su parte, la diputada Laura Marroquín cuestionó que el dictamen del Presupuesto no se dio a conocer y podría convertirse en una bolsa de fondos con fines políticos y electorales.

Plazo para aprobar el presupuesto

El proyecto original del Presupuesto 2027 asciende a Q192,045.1 millones y la Comisión de Finanzas analizaba escenarios de reducción de entre Q6 mil millones y Q11 mil millones hasta este martes.

La aprobación del presupuesto debe completarse antes del 30 de noviembre. De no ser aprobado dentro del plazo, continuará vigente el presupuesto de 2026.