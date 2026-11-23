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El Legislativo llega a su última semana ordinaria sin definir el futuro del Presupuesto 2027 y la Ley de Contrataciones Publicas.

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El Congreso inicia su última semana del segundo período ordinario sin incluir en la agenda legislativa el Presupuesto 2027 ni la nueva Ley de Contrataciones del Estado.

Ambos proyectos siguen pendientes de discusión, mientras los diputados buscan avanzar antes del 30 de noviembre, cuando concluye el período ordinario.

Según lo declaro el presidente del Congreso, Luis Contreras, las iniciativas, tanto del presupuesto 2027 y Contrataciones, no fueron incorporadas en la agenda legislativa de esta semana por falta de dictamen y consensos hasta el momento.

El Presupuesto 2027 y la nueva Ley de Contrataciones no fueron incluidos en la agenda legislativa por falta de dictamen y consensos. (Foto: Wilder Lopez)

Presupuesto 2027

De acuerdo con información preliminar, el informe con los ajustes del Ministerio de Finanzas (Minfin) ya habría sido entregado y se espera que la Comisión de Finanzas avance con el dictamen.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si el proyecto será incorporado a la agenda del martes 24 o del miércoles 25 de noviembre, de ser así, ambos proyectos podrían ser conocidos de Urgencia Nacional de contar con los consensos y dictamen necesarios.

Según el diputado Guillermo Ralda, presidente de la Comisión de Finanzas Publicas y Moneda, el Congreso tiene dos vías para aprobar el presupuesto, por urgencia nacional, con 107 votos, o por tres lecturas, que requiere 81 votos.

Pese a la premura para aprobar el Presupuesto 2027, la Instancia de Jefes de Bloque no incluyó la iniciativa en la agenda legislativa de esta semana. : Wilder López #JefesdeBloque #Presupuesto2027 #Pleno #Congreso https://t.co/ljDFYX8ZO0 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 23, 2026

Si el pleno no lo aprueba antes del 30 de noviembre, continuará vigente el presupuesto de 2026, indicó.

El proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027 asciende a Q192,045.1 millones. No obstante, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda espera una reducción planteada por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) para ajustar el monto y emitir el dictamen correspondiente.

El diputado Ralda, había informado que se analizaban distintos escenarios de recorte, entre ellos una reducción de Q6 mil millones a Q11 mil millones. Sin confirmar una cifra especifica hasta ahora.

Asimismo, el objetivo de la Comisión es revisar el ajuste y procurar que el déficit fiscal se ubique entre 3.2% y 3.4%. .

Ley de Contrataciones pendiente

La iniciativa 6688, que propone sustituir la actual Ley de Contrataciones del Estado, tampoco fue incluida en la agenda legislativa.

El proyecto continúa en discusión dentro de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, que todavía debe alcanzar consensos para emitir dictamen en medio de una sesión permanente.

La propuesta plantea modificar los montos y procedimientos de compra pública, entre ellos elevar de Q900 mil a Q2 millones el límite a partir del cual se requiere una licitación pública.

La iniciativa 6688 continúa pendiente de dictamen en la Comisión de Economía. (Foto: Organismo Legislativo)

Mientras tanto, la posibilidad de aprobarla de urgencia nacional ha sido debatida entre diputados, sectores empresariales y centros de pensamiento.

El presidente de la comisión, Jorge Ayala, indicó que no existe una fecha definida para presentar el dictamen y que primero deben revisarse las observaciones de los bloques legislativos y los aspectos técnicos de la propuesta.

Por su parte, el CACIF y organizaciones de análisis han pedido que la iniciativa tenga una discusión amplia y no sea aprobada de urgencia nacional. .

Mociones podrían modificar la agenda

Durante las últimas semanas, los diputados han utilizado mociones privilegiadas para modificar el orden del día e incorporar iniciativas a discusión, incluso para buscar su aprobación de urgencia nacional.

Entre los proyectos que han avanzado mediante este mecanismo se encuentra la Ley Marco de Ciberseguridad y la Ley del Fondo Nacional de Becas, entre otras.

Asimismo, el Legislativo tiene convocada una sesión ordinaria adicional para el miércoles 25 de noviembre, a las 10:00 horas, con el propósito de avanzar en los asuntos pendientes antes de que concluya el segundo período ordinario.