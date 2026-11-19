La madre y la menor se encontraban juntas en un comercio cuando sucedió el ataque armado.
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Un fatal crimen cobró la vida de un hombre y una menor de edad en Masagua, Escuintla.
El hecho registró durante la noche del pasado lunes 16 de noviembre, cuando madre e hija se encontraban junto a un hombre en el interior de un negocio y sujetos a bordo de una motocicleta les dispararon sin mediar palabra.
Al lugar se presentaron Bomberos Municipales Departamentales, quienes confirmaron el fallecimiento de un hombre de 30 años y la menor de 12 años, mientras que la mujer resultó herida.
Posteriormente se conoció que el responsable de este acto de violencia fue el padre de la niña. Según la versión de testigos, el hombre pretendía asesinar a su exesposa, por celos, pero no se percató que su hija se encontraba en el lugar.
Autoridades se presentaron para realizar las diligencias de ley y determinar las circunstancias en las que sucedieron los hechos.