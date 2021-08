Prevén 17 mil muertes por Covid-19 a noviembre

El Instituto de Métrica y Evaluación Sanitaria (IHME) prevé que si las condiciones continúan sin ningún cambio como hasta ahora, las muertes por Covid-19 podrían llegar a 17,400 en noviembre.

De acuerdo con el Tablero Covid-19, desde el 13 de marzo, cuando se registró el primer caso, a la fecha, han fallecido 11,189 personas, pero la cifra podría incrementarse debido a las condiciones como avanza la pandemia y las estrategias para controlarla.

El IHME realiza mediciones de todo el mundo con cifras oficiales y proyecciones estimadas en la que detallan el avance de la pandemia en los diferentes países.

El exjefe de la Comisión Presidencial contra el Covid-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, reveló que el Instituto estadounidense pronostica que Guatemala llegaría con 17,400 personas fallecidas al 30 de noviembre.

Sin embargo, este no es su peor escenario, pues si las personas no utilizan mascarillas y no se establecen restricciones, la cifra podría aumentar a 24,400 muertes por consecuencia del coronavirus.

El IHME pronostica que Guatemala llegaría al 30 de noviembre de 2021 con 17,400 muertes COVID-19 (oficiales); pero su peor escenario sin restricciones y con aproximadamente 80% uso de mascarilla son 24,400 muertes.

Según Asturias, las medidas establecidas por el presidente Alejandro Giammattei no son suficientes para contener la pandemia, la cual se encuentra en uno de sus peores contextos, debido a la nueva cepa delta.

Diferentes hospitales del país han informado sobre una saturación, debido al incremento considerable de casos Covid-19. La falta de insumos y de personal ha complicado la asistencia a los infectados.