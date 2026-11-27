Autoridades de tránsito recomiendan conducir con precaución y buscar rutas alternas.
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Para la noche de este viernes 27 de noviembre se tiene programado un concierto en la zona 9 de la ciudad, el cual podría provocar aumento en la circulación de vehículos en las zonas aledañas.
El concierto se llevará a cabo en el Parque de la Industria, por la noche se presentará la banda de rock mexicana, Molotov.
Ante este evento, la Municipalidad de Guatemala indicó que se prevé aumento en la circulación vehicular en las zonas: 4, 8, 9, y 10.
Asimismo, brindaron algunas recomendaciones para conductores que transiten por el lugar:
- Considerar rutas alternas y planificar su traslado con tiempo de anticipación.
- Si no asistirá al concierto, evitar circular por los alrededores del sector.
- En el caso de quienes asisten, las autoridades recomiendan compartir vehículo para disminuir la carga vehicular.
Según la información compartida, el show iniciará a las 19:00 horas, por lo que se recomienda conducirse con precaución.