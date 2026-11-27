¡Hoy hay concierto en Parque de la Industria! Se prevé aumento en la circulación vehicular en las zonas: 4, 8, 9, y 10. Te compartimos algunas recomendaciones para que tomes en cuenta antes de salir y juntos ayudemos a mantener el orden y la movilidad en la ciudad. #MuniGuateAlFrente #TráficoGT #TránsitoGT #Molotov