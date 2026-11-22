El Insivumeh prevé neblina al amanecer, lluvias dispersas en el norte y oeste, y ambiente frío en Occidente y Altiplano Central durante la noche.
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Para este lunes 23 de noviembre de 2026 se espera un ambiente cálido durante el día, y fresco durante la noche y madrugada, según informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh)
Durante el amanecer y la mañana se prevé neblina en valles o sectores montañosos, con pocas nubes alternando con nubes dispersas.
También se prevé que el viento predominará del norte, ligero, con cambio a sur temporalmente.
Para la tarde y noche, la entrada de humedad continuará promoviendo nublados con lloviznas o lluvias dispersas.
Los mayores acumulados podrían presentarse en las regiones Norte, Franja Transversal del Norte, Caribe, Bocacosta y Occidente, sin descartar lluvias de carácter local en el resto del país.
Cabe resaltar que en horas de la noche, el ambiente será frío en los sectores más altos del Occidente y Altiplano Central.