El acercamiento de un frente frío al territorio nacional se prevé para este lunes y podría generar lluvias en el norte y Caribe guatemalteco.
TE PUEDE INTERESAR: Piloto de camión muere en accidente ruta al Atlántico
Para este fin de semana se pronostica ambiente frío durante la noche y madrugada en los altiplanos central y occidental, con temperaturas que podrían descender hasta los 3 grados.
Frente frío
Además, para este lunes 30 de noviembre se prevé el acercamiento de un frente frío al territorio nacional, que podría provocar lluvia en regiones del norte y Caribe, según informo la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).
El pronóstico también señala que en áreas del Pacífico y los Valles de Oriente predominará el ambiente cálido durante el día con posibilidad de lluvias durante la tarde y noche.
Recomendaciones
Ante las bajas temperaturas previstas, se recomienda abrigar a niños, adultos mayores y mascotas en especial durante las horas de la noche y madrugada.
La CONRED informó que el sistema de gestión de riesgo mantiene habilitados albergues en distintos puntos del país, para personas que necesiten resguardarse del frío.
"Si conoces a alguna persona que necesite ubicar uno de estos centros, comunícate con autoridades locales, cuerpos de socorro o al 119", recomienda CONRED.