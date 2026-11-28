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El acercamiento de un frente frío al territorio nacional se prevé para este lunes y podría generar lluvias en el norte y Caribe guatemalteco.

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Para este fin de semana se pronostica ambiente frío durante la noche y madrugada en los altiplanos central y occidental, con temperaturas que podrían descender hasta los 3 grados.

Frente frío

Además, para este lunes 30 de noviembre se prevé el acercamiento de un frente frío al territorio nacional, que podría provocar lluvia en regiones del norte y Caribe, según informo la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).

El pronóstico también señala que en áreas del Pacífico y los Valles de Oriente predominará el ambiente cálido durante el día con posibilidad de lluvias durante la tarde y noche.

CONRED prevé el acercamiento de un frente frío para este lunes 30 de noviembre. CONRED @soy_502 https://t.co/iwbqFVpfXQ — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 28, 2026

Recomendaciones

Ante las bajas temperaturas previstas, se recomienda abrigar a niños, adultos mayores y mascotas en especial durante las horas de la noche y madrugada.

La CONRED informó que el sistema de gestión de riesgo mantiene habilitados albergues en distintos puntos del país, para personas que necesiten resguardarse del frío.

Se recomienda a la población llevar abrigo ante las bajas temperaturas previstas. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

"Si conoces a alguna persona que necesite ubicar uno de estos centros, comunícate con autoridades locales, cuerpos de socorro o al 119", recomienda CONRED.