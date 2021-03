¿Por qué dormimos menos los días previos a la Luna llena?

Un estudio comprobó que, tanto la duración del sueño como el horario nocturno, están vinculados con la fase lunar.

Según una investigación realizada por la Universidad de Washington, Yale, Estados Unidos y la Universidad de Quilmes, Argentina, los días previos a la Luna llena las personas se van a dormir más tarde y duermen por tiempos más cortos.

A través del estudio "Sueño deslumbrante: sincronización del sueño humano con el ciclo lunar en condiciones de campo", los especialistas querían averiguar si la cantidad de sueño tenía relación con la luz de la luna y si variaba de un entorno natural a uno urbanizado.

Para ello, se basaron en 100 habitantes de las comunidades de Toba y Q’uom, de Formosa, Argentina, que no cuentan con luz eléctrica, a quienes colocaron pulseras de monitoreo en el 2016 y estudiaron a más de cuatrocientos estudiantes en Seattle, Estados Unidos con más luz artificial.

El resultado

El científico argentino Ignacio Spiousas explicó que vieron que la duración del sueño de cada persona era mayor en los días previos a la Luna nueva y menor un poco antes de la Luna llena, con una amplitud promedio de 50 minutos, igual con el momento en que las personas se van a dormir: "La gente se va a dormir más tarde en Luna llena, y antes en Luna nueva, con una amplitud promedio de media hora”, dijo, agregando que los factores tienen relación con la luminosidad de la Luna.

Leandro Casiraghi, investigador posdoctoral argentino de la Universidad de Washington y otro de los autores dijo que la teoría del estudio es que esta sincronización con la luna se debe a efecto biológico, pero no cree que esté siendo modulado por la luz de la luna per se, porque eso no explicaría cómo las comunidades con luz sigue respondiendo igual.

Lo que consideran es que el efecto está modulado por otra señal que proviene de la luna, que podría ser los ciclos gravitatorios. Aunque, si bien esa pueda ser la señal que produce el efecto, la adaptación responde a la disponibilidad de la luz de la luna según dijo Casiraghi.