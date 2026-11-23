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Para esta semana se espera el primer frente frío de la temporada en el territorio nacional y podría llegar acompañado de lloviznas y lluvias dispersas.

El frío podría intensificarse a partir del miércoles y no se descartan lluvias en distintas regiones del país, debido al acercamiento del primer frente frío de la temporada al norte de la península de Yucatán, según el pronóstico del Insivumeh.

El cambio favorecerá el incremento de nubosidad y la posibilidad de lloviznas y lluvias dispersas, principalmente en las regiones del norte, Caribe y Franja Transversal del Norte, donde también podrían registrarse tormentas eléctricas durante las tardes y noches.

En la Meseta Central, incluida la Ciudad de Guatemala, persistirán las temperaturas bajas durante la noche y madrugada, especialmente en los altiplanos Central y Occidental, donde se pronostican mínimas de entre 3 y 5 grados Celsius.

En los altiplanos central y occidental se prevén las temperaturas más bajas. (Foto: Nuestro Diario)

Las temperaturas máximas también comenzarán a disminuir a partir del miércoles en las regiones del norte y Caribe. Mientras tanto, el ambiente continuará cálido durante el día en el resto del territorio, con máximas de hasta 37 grados en algunas zonas del oriente y Pacífico.

El pronóstico también advierte sobre presencia de niebla y neblina durante las primeras horas de la mañana y por la noche, se informó.