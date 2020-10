Primera Dama de EE.UU. cuenta su experiencia con Covid-19

Luego de que se confirmara positiva de Covid-19, la Primera Dama de EE.UU., Melania Trump, lo primero que pensó fue en su hijo.

"Mi mente fue inmediatamente a mi hijo... Mi miedo se hizo realidad cuando le hicieron la prueba nuevamente y dio positivo", así inició su historia la Primera Dama de Estados Unidos (EE.UU.), Melaina Trump, en un relato que publicó en su cuenta oficial.

La Primera Dama estadounidense dio positivo para el Covid-19 hace dos semanas, fecha en la que también el presidente de EE.UU., Donald Trump, fue diagnosticado con la enfermedad.

Según narró en su publicación, pese a que su hijo era su mayor temor, "es un adolescente fuerte y no presenta síntomas", hecho que le causó alegría.

Además, comentó que "tuvo la suerte" de tener síntomas leves de la enfermedad que ha cobrado la vida de más de 216 mil personas en EE.UU., y de más de 1 millón de personas en todo el mundo.

"Tuvimos maravillosos cuidadores a nuestro alrededor", dijo y aseguró que eligió "tomar una ruta más natural en términos de medicina, optando por vitaminas y comida saludable".

.@FLOTUS shares her experience w/ COVID-19: "I found myself even more grateful and in awe of caretakers and first responders everywhere. To the medical staff and the residence staff who have been taking care of our family—thank you doesn’t say enough." https://t.co/sLLbSgzuAL — Stephanie Grisham (@StephGrisham45) October 14, 2020

No obstante, reconoció que experimentó dolores de cabeza, dolores corporales y tos. "Me sentí extremadamente cansada la mayor parte del tiempo", detalló.

La Primera Dama comentó que se sintió muy preocupada cuando llevaron a Trump a un centro asistencial como medida de precaución. "Pase gran parte de mi tiempo reflexionando sobre mi familia. También pensé en los cientos de miles de personas en todo el país que se han visto afectados por la enfermedad. Estamos en tiempos sin precedentes", dijo.

Su relato lo aprovechó para informar que ya dio negativo a las pruebas de Covid-19 y que espera reanudar sus funciones lo antes posible. "Junto con estas buenas noticias, quiero que la gente sepa que comprendo cuán afortunada es mi familia de haber recibido el tipo de atención que recibimos", manifestó Trump.