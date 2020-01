Los usuarios de las redes sociales llevan días debatiendo sobre un video de apenas 12 segundos de duración.

La grabación compartida originalmente en Tik Tok muestra a un niño columpiándose y un edificio en el fondo. La pregunta que ha generado comentarios divididos al ver las imágenes es: ¿se balancea mirando hacia el edificio o hacia la cámara?

El video acumula millones de vistas y los cibernautas parecen haberse dividido en dos grupos. Por un lado los que dicen que el niño mira al edificio. Estos afirman que el movimiento de los pies parecen indicar que esa es su posición.

Im losing my mind can someone tell me which way he’s facing pic.twitter.com/gIvIDzRkOd — Ana (@esnycuddles) December 21, 2019

Por otro lado, están los que creen que el niño mira hacia la cámara. Su argumento es que al estar en la posición más elevada, los barrotes del columpio están delante del niño y no detrás.

Según la web IFLScience, este tipo de dilemas surgen de la forma en la que nuestro cerebro interpreta el entorno que nos rodea. Esto demuestra que nuestra percepción de la realidad puede ser distinta a la de otras personas.

En este singular caso, lo más divertido es ver los argumentos de los usuarios que defienden su postura.

TE PUEDE INTERESAR:

La nueva ilusión óptica que desconcierta a los internautas

MIRA:

Esta ilusión óptica causa confusión entre usuarios de redes sociales