El conductor de televisión Piers Morgan renunció luego de dar una serie de polémicos comentarios contra Meghan Markle, tras entrevista con Oprah.

______

EN CONTEXTO: La noche en que Harry evitó que Meghan atentara contra su vida

______

El reconocido presentador de la televisión británica renunció a su programa que se transmitía en el canal privado ITV, luego de miles de quejas de los espectadores por hablar más de la exduquesa de Sussex.

También criticó las declaraciones que dio en la entrevista realizada con Oprah el pasado domingo.

“El lunes, dije que no creía a Meghan Markle (duquesa de Sussex) en su entrevista con Oprah (Winfrey). He tenido tiempo de reflexionar sobre esta opinión y aún no (le creo). Si usted sí, está bien. La liberad de opinión es una colina por la que soy feliz de morir”, escribió en su cuenta de Twitter.

On Monday, I said I didn’t believe Meghan Markle in her Oprah interview. I’ve had time to reflect on this opinion, and I still don’t. If you did, OK. Freedom of speech is a hill I’m happy to die on. Thanks for all the love, and hate. I’m off to spend more time with my opinions. pic.twitter.com/bv6zpz4Roe — Piers Morgan (@piersmorgan) March 10, 2021

La cadena anunció el martes en la noche en un comunicado el retiro de la estrella:

“Tras mantener conversaciones con ITV, Piers Morgan, ha decidido que es momento de abandonar Good Morning Britain”.

'I've been in situations where I haven’t called out racism based on how it’s been treated in the past.’



‘We have to get comfortable talking about the uncomfortable.’@piersmorgan and @alexberesfordTV have a frank discussion over Harry and Meghan’s accusations of racism. pic.twitter.com/p2Y86A7peb — Good Morning Britain (@GMB) March 9, 2021

No, it was real. But the debate that followed was very strong, so worth a bit of @GMB family tension. https://t.co/Sj4qTsAzKU — Piers Morgan (@piersmorgan) March 9, 2021

Morgan puso en duda el relato de Meghan. “No creo casi nada de lo que sale de su boca. El daño que le ha hecho a la monarquía británica y a la reina es enorme y francamente despreciable”.

En una discusión entre los presentaciones durante Good Morning América el presentador, al no estar de acuerdo, se levantó de su lugar, luego regresó al retomar el tema pero arremetíó:

“¿Es demasiado tarde para las nominaciones al Oscar? #Meghan”, expresó en su cuenta de Twitter.