¿Los extraterrestres existen? Hasta ahora no hay evidencia comprobada, pero la astronauta, Helen Sharman, fue la primera mujer británica en viajar al espacio y ella dice que sí.

En una columna reciente, publicada por The Guardian, la astronauta asegura que hay una razón muy sencilla, pero importante para creer que no somos los únicos seres vivos en el universo.

“Los extraterrestres existen, no es posible que no. Hay tantos miles de millones de estrellas en el universo que debe haber todo tipo de formas de vida diferentes. ¿Serán como tú y yo, compuestos de carbono y nitrógeno? Tal vez no. Es posible que estén aquí ahora mismo y simplemente no podemos verlos”.

Sharman no es la primera en mencionar esta teoría. La humanidad lleva mucho tiempo buscando vida extraterrestre de muchas formas posibles, incluyendo el estudio de exoplanetas en estrellas cercanas, buscando planetas que se encuentren en la considerada zona “habitable” de la estrella

Por supuesto, plantear que “quizás están aquí, pero no podemos detectarlos” es un poco extremo.

En esencia, la frase se relaciona a la teoría que menciona Sharman: quizás no hemos encontrado vida extraterrestre porque no podemos detectarla.

*Con información de gizmodo

