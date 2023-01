Biden llega a la frontera con México en su primera visita

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden ha realizado su primera visita a la frontera con México este domingo 8 de enero

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajó este domingo a la frontera sur limítrofe con México en su primera visita desde que asumió el cargo en enero de 2021, para inspeccionar un punto de entrada de El Paso, Texas, en medio de debates sobre la inmigración ilegal y el contrabando.

Estaba programado que se reuniera con funcionarios de aduanas e inmigración en el cruce del Puente de las Américas, antes de volar a Ciudad de México para una cumbre regional con los líderes de México y Canadá.

En su cuenta de Twitter Biden anuncio su viaje. "Hoy viajaré a El Paso para visitar la frontera y reunirme con líderes locales. Nuestras comunidades fronterizas representan lo mejor de la generosidad de nuestra nación y vamos a conseguirles más apoyo mientras ampliamos las vías legales para una inmigración ordenada y limitamos la inmigración ilegal", indicó.