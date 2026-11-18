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GTA VI llega tras más de una década de espera para los jugadores, que incluso un profesor aplazó un examen y no dejó deberes para que los alumnos pudieran disfrutar del videojuego.

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Tras 13 años de espera, varias filtraciones y dos aplazamientos, los primeros jugadores pudieron por fin estrenarse en Grand Theft Auto VI "GTA VI", el videojuego más caro de la historia, destinado a batir récords de ventas.

La nueva entrega de la saga de gánsteres, para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series, está disponible a partir de medianoche del jueves en hora local, así que ya llegó a Nueva Zelanda (11H00 GMT del miércoles).

En Europa y en Estados Unidos, algunos fans recurrieron a trucos técnicos, configurando su consola como si estuviera en Nueva Zelanda, para poder jugar antes de la hora de acceso en su país.

Desde los primeros minutos de su lanzamiento, el juego registró una nota media de 99 sobre 100, según el centenar de críticas de la prensa especializada recopiladas en la web de reseñas Metacritic, algo nunca visto en el sitio.

18 minutes of GTA VI gameplay captured on PS 5, including elements from RDR2, police, driving, etc. How do you like the gameplay till now? Tell us https://t.co/9dh9mf8q5s — Beebom (@beebomco) November 18, 2026

Según el especialista del medio estadounidense Forbes, se trata del "universo de videojuego más impresionante al que haya jugado jamás", y la web especializada IGN France habla de "el mejor juego de todos los tiempos".

Cifras millonarias

Aunque Rockstar Games, el estudio estadounidense que creó GTA, aún no comunicó las cifras de las reservas del videojuego, ya superan los 15 millones de unidades vendidas, según el sitio especializado Sensor Tower.

Estas ventas generaron más de 1,500 millones de dólares, incluso antes de su lanzamiento, con un costo de desarrollo estimado entre 1,000 y 1,500 millones de dólares, según los analistas.

Para la firma de análisis británica Omdia, las ventas de "GTA VI" podrían alcanzar los 3,200 millones de dólares de aquí a finales de año.

Desde sus inicios, la saga atrapó a los jugadores por sus recreaciones de ciudades ficticias inspiradas en megalópolis estadounidenses y por la gran libertad de acción que ofrece en un mundo abierto muy detallado. Es posible conducir coches, pilotar aviones o hacer paracaidismo.

First time driving in GTA 6. Rockstar Games has truly outdone themselves. This game is incredible. https://t.co/cUXs2UoXg9 — GTA 6 Updates (@gtasix_) November 18, 2026

En esta nueva entrega, el realismo llega a niveles extraordinarios, como la apariencia de los personajes que se modifica en función de su régimen alimenticio.

Antes incluso de su lanzamiento, el juego obtuvo el martes ocho nominaciones a los Game Awards, la ceremonia estadounidense que premiará el 10 de diciembre los mejores videojuegos del año.

Sorpresa de un profesor

En redes sociales se ha viralizado un correo enviado por un profesor a sus alumnos, que debido al lanzamiento de este videojuego, les indicó que no les dejaría deberes y aplazaría un examen que tenía previsto.

El docente Juan Miguel López les dijo por medio del correo: "Cuando salió GTA V en 2013, yo tenía su edad y recuerdo perfectamente las ganas que tenía de llegar a casa para jugar y cómo solo hablábamos de eso entre mis amigos. Por eso, puedo imaginarme perfectamente lo que supone para muchos de vosotros".

Por lo tanto, "he querido que durante la semana del lanzamiento de GTA VI no tengáis deberes, trabajos ni entregas de mi asignatura. Además, he retrasado el examen del día 23 al 30 para que podáis organizaros mejor y tener más tiempo libre durante esos días", escribió.

La sorpresa de un profesor a sus alumnos por el lanzamiento del GTA VI https://t.co/n1A6TDfv8M — ceciarmy (@ceciarmy) November 17, 2026

Por último les mencionó que disfrutaran con responsabilidad, que a pesar de ser mayores no hicieran cosas indebidas.

*Con información de AFP