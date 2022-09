El príncipe Carlos se pronuncia tras la muerte de la Reina Isabel II

El príncipe Carlos mostró su sentir de manera pública tras el anuncio de la muerte de la Reina Isabel II.

Según el árbol genealógico, Carlos es el sucesor al trono y compartió unas palabras dedicadas a la monarca británica a través de un comunicado:

"La muerte de mi amada madre, su majestad la reina, es un momento de la mayor tristeza para mí y todos los miembros de la familia".

"Sé que su pérdida se sentirá profundamente en todo el país, los reinos y la mancomunidad y por innumerables personas en todo el mundo", agregó.

MIRA AQUÍ EL EMOTIVIO MENSAJE:

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Carlos se convirtió en el heredero que más ha esperado el trono, con 70 años y 16 días.

Esperó 66 años para asumir las responsabilidades de su madre, superando el tiempo de su tatarabuelo Eduardo VII, quien asumió el trono con más de 59 años de edad, es el segundo heredero legal más longevo de la historia, solo superado por Sofía del Palatinado, quien era heredera de Ana de Gran Bretaña (fallecida a los 83 años sin haber llegado a sucederla).