El príncipe Harry reapareció en un concierto sin Meghan Markle

Esta es la primera aparición pública de Harry tras el funeral de su abuelo, el duque de Edimburgo, y la polémica entrevista que él y Meghan Markle concedieron a Oprah Winfrey.

El príncipe Harry participó en el evento solidario "Vax Live: El concierto para reunir al mundo" celebrado para promover una vacunación global más rápida y justa contra el Covid-19.

El duque se Sussex fue ovacionado en el concierto benéfico organizado por Global Citizen en el SoFi Stadium de Los Ángeles, lo único que llamó la atención de muchos fanáticos fue la ausencia de Meghan Markle.

H.E.R, Foo Fighters, Eddie Vedder, JLo y J Balvin, fueron algunos de los encargados del show que se podrá ver el 8 de mayo del 2021 a través de YouTube.

El papa Francisco, el presidente Joe Biden, Ben Affleck y Sean Pen fueron algunas de las personalidades que se encargaron de transmitir algunos de los mensajes que destacaban la importancia de que las vacunas estén a disponibilidad de todos.

Harry apareció en el evento de vacunas para todos. (Foto: AFP)

“El virus no respeta fronteras, y el acceso a la vacuna no puede estar determinado por la geografía... Debemos mirar más allá de nosotros mismos con empatía y compasión por aquellos que conocemos y aquellos que no. Necesitamos levantar a toda la humanidad y asegurarnos de que ninguna persona o comunidad se quede atrás”, afirmó el príncipe en su aparición.

Es la primera aparición pública de Harry tras el funeral de su abuelo, el duque de Edimburgo, y la polémica entrevista que él y Meghan Markle concedieron a Oprah Winfrey.

Además Harry dio “una gratitud increíble” a “los trabajadores de primera línea en todo el mundo” por su sacrificio y valentía desinteresada poniéndose en “peligro” “para protegernos a todos”.

Jlo fue parte del concierto. (Foto: AFP)

Global Citizen, una organización internacional de defensa de los derechos humanos, su objetivo es luchar contra la desinformación sobre las vacunas, al tiempo que hace un llamamiento a los líderes mundiales y empresas para hacer donaciones y usar los fondos a favor de los países en desarrollo..

Meghan Markle optó por quedarse en casa con Archie, pues se encuentra en la recta final de su segundo embarazo.