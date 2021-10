El príncipe William pide a multimillonarios enfocarse en salvar la Tierra

El príncipe Guillermo, número dos en la sucesión al trono británico, levantó ampollas el jueves al pedir, a tres semanas de la COP26, que "los cerebros" se centren en solucionar los problemas de la Tierra en lugar de lanzarse al espacio.

"Necesitamos que algunas de las mentes y cerebros más brillantes del mundo se centren en intentar arreglar este planeta, no en tratar de encontrar el próximo lugar para ir a vivir", afirmó Guillermo, de 39 años, en una entrevista con la BBC antes de la entrega el domingo de la primera edición de los premios Earthshot, creados por él para impulsar soluciones a la crisis climática.

Esta crítica frontal, poco habitual en un miembro de la familia real británica, llegaba horas después de que el actor de la serie "Star Trek" William Shatner realizara el miércoles un viaje de unos minutos al espacio a bordo de un cohete de Blue Origin. A los 90 años, se convirtió en la persona de mayor edad en llegar a la última frontera.

Este era el segundo vuelo con pasajeros del cohete del multimillonario estadounidense Jeff Bezos, fundador de Amazon, que pretende afianzarse en el codiciado sector del turismo espacial, en el que también compiten el británico Richard Branson y el magnate estadounidense Elon Musk.

Los comentarios de Guillermo desagradaron en círculos científicos, donde muchos destacaron el valor para la humanidad de décadas de exploración espacial. La científica espacial británica Maggie Aderin-Pocock se declaró de acuerdo en que la acción humana está destrozando el planeta y hay lecciones que aprender.

"Pero ese no puede ser nuestro único objetivo. El espacio es inspirador. Gracias a 'Star Trek', me convertí en científica espacial, y ahora trabajo en el cambio climático", declaró al canal ITV. "Voy a ir a la COP26 el mes que viene para hablar de cómo el espacio nos ayuda con el cambio climático. Así que sí, tenemos que centrarnos en el cambio climático, pero no puede ser lo único", subrayó.