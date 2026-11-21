Este sábado 21 de noviembre dos procesiones recorrerán Antigua Guatemala, estos son los horarios si deseas apreciarlas.
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Se trata de la Procesión de Solemnidad de Cristo Rey y la Procesión de 70 Aniversario de Velación Anual.
La primera de Jesús Nazareno del Perdón (San Francisco El Grande) saldrá desde el Santuario de San Francisco El Grande con motivo de la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.
Y la segunda es la de Jesús Nazareno de la Caída, hacia la Escuela de Cristo, tras su traslado el 20 de noviembre a San Francisco El Grande, dentro de su peregrinación extraordinaria.
Procesión histórica
Según la información de "Cucurucho en Guatemala!", este recorrido es histórico pues Jesús Nazareno de la Caída volverá a visitar templos que forman parte de la memoria de su devoción en La Antigua Guatemala propiciando un encuentro con la historia, la fe y la identidad religiosa de la ciudad.
Horarios
Jesús Nazareno del Perdón (Templo de San Francisco el Grande): salida a las 16:00 horas con motivo de la solemnidad de Cristo Rey.
Cortejo de La Merced: salida a las 17:30 horas con recorrido hacia la plaza central y regreso al barrio mercedario.
Jesús Nazareno de la Caída (San Bartolomé Becerra): salida programada a las 17:00 horas dentro del calendario de recorridos de noviembre.