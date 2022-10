Productor de Amaia Montero confirma la desaparición de la cantante

Productor de Amaia Montero aseguró no saber de su paradero.

Desde el pasado 14 de octubre, Amaia Montero a causado preocupación en sus fanáticos tras la publicación de una fotografía alarmante y de un mensaje que muchos interpretaron como un grito de auxilio de la cantante española.

Días después, la exintegrante de "La Oreja de Van Gogh", provocó desconcierto en sus seguidores con una fotografía de ella en blanco y negro donde luce demacrada, despeinada y con semblante triste.

Ese post que publicó dos veces, para borrar uno de ellos después, fue compartido por la artista de 46 años sin dar explicación alguna. Horas más tarde, compartió en su feed un video con el que recordó uno de sus temas de 2019.

Su hermana confirmó que se encuentra en un momento complicado

En este contexto, la hermana de Amaia confirmó que la cantante se encuentra atravesando por un difícil momento de salud mental. El programa español Espejo público quien logró contactar a Idoia Montero. "Amaia no está pasando por su mejor momento" expresó y agradeció el apoyo que ha recibido su hermana por parte de sus colegas.

En el programa de Antena 3, Idoia aclaró que ella no es la representante ni la vocera de su hermana, por lo que no es la persona indicada para responder sobre su situación a los medios de comunicación. "Sólo le corresponde a ella decir algo, si es que tiene o quiere decir algo. No deja de ser su vida privada".

El programa español Fiesta se puso en contacto con Marcelo Vaccaro, productor musical en América de la cantante. Según refirió el show, Marcelo pensó que la cuenta de Amaia había sido hackeada, y tras ello recibió una llamada de la artista a las 4 de la mañana, que por la hora no pudo ser contestada.

Por su parte El mundo informó que tras estos hechos, Marcelo no logró ponerse en contacto con Amaia, por lo que no conoce su paradero actual y la artista se encontraría desaparecida. "Tras esto, Marcelo no logró ponerse en contacto con la cantante, por lo que no conoce su paradero actual en medio de este revuelo mediático".

El productor musical Aurelio Manzano descartó que la situación se trate de una estrategia de mercadotecnia para impulsar los próximos lanzamientos de Amaia. "

Nadie está banalizando nada, no forma parte de ninguna campaña promocional ni de marketing. (Sentimos) mucha precaución porque estamos con un tema delicado de salud".