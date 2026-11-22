La Diaco dio a conocer la tendencia de precios de la canasta básica en la última semana.
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De acuerdo con la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) tres productos de la canasta básica incrementaron de precio la última semana.
Según el reporte basado en el monitoreo realizado en mercados y supermercados, la carne, queso fresco y la leche entera presentan una variación al alza de Q0.64.
Los productos que se mostraron a la baja fueron los cereales, tomate, crema industrial y la carne de res sin hueso y molida, así como verduras cortadas, banano y café tostado y molido.
La variación a la baja fue de -Q1.96, según el reporte presentado.
La Diaco también dio a conocer los productos que presentan precios estables, entre estos, la crema artesanal, pollo blanco y amarillo, salchichas y jamón, entre otros.