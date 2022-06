Profesor exhibe a influencer que intentó sobornarlo para no reprobar

Una influencer peruana fue evidenciada por su catedrático tras intentar sobornarlo para no reprobar un curso de la carrera de medicina.

Joshuan Barboza, un catedrático de Perú que imparte un curso de medicina, decidió utilizar sus redes sociales para exponer a una alumna que intentó sobornarlo para no reprobar su materia.

A través de su cuenta de Twitter, el profesional dio a conocer la historia de cómo sucedieron los hechos, sin embargo, no reveló la identidad de la joven.

"Tengo una alumna ‘influencer’ en mi clase. No presenta tareas, y casi no entra a mi clase. Pero me pide que no la suspenda y que puede hacer que mis investigaciones se hagan conocidas en sus redes…no es broma", escribió Barboza.

Reacción en redes sociales

Según con lo informado por medios internacionales, todo ocurrió luego de que la estudiante se enteró que iba muy mal en la clase tras no entregar tareas. Razón suficiente para hacer la propuesta, que más allá de favorecerla, terminó siendo la gota que derramó el vaso.

Luego de hacer pública esta situación, los internautas no tardaron en reaccionar e iniciaron un debate en cuanto a la acción de la joven, quien al parecer es una reconocida influencer.

Este hecho de inmediato causó críticas y varias personas aplaudieron al profesor por hacer las cosas correctas, otros pidieron que divulgara el nombre de la señalada para darle una lección, pero, Barboza únicamente finalizó la conversación asegurando que por ningún motivo cederá a sobornos.

Sostuvo que no es la primera vez que le ocurre, pues otras influencers se le han acercado para ofrecerle privilegios en redes sociales. No obstante, señaló que su deber es dedicarse a su trabajo y preparar académicamente a sus alumnos.

"Mi trabajo y dedicación académica y de investigación siempre es objetiva. Las cosas como son. Si eres mal alumno, no apruebas", concluyó .

*Con información de La Vanguardia.