El programa alternativo para quienes no aplican al Bono Familia

El presidente Alejandro Giammattei dio a conocer que quienes no pueden aplicar al Bono Familia, podrían ser beneficiarios del programa alimentario que busca ayudar a guatemaltecos vulnerables durante la pandemia por el Covid-19.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) indica que pueden ser parte del programa quienes no tengan acceso a la energía eléctrica, se encuentren en cuarentena por sospecha de padecer Covid-19, las personas con discapacidad, familias con adultos mayores (aunque estén en asilos) y niños menores de cinco años.

“Aquellas personas que no lo reciben (Bono Familia), porque no tienen luz. Señor alcalde, a partir del 15 de junio el Ministerio de Agricultura va a llevarle asistencia alimentaria a esa gente para que no haya nadie que se quede sin apoyo”, aseguró el mandatario.

Proceso

El MAGA anunció el proceso de selección de beneficiarios:

Los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) de cada comunidad deben identificar a los posibles beneficiarios y trasladar los listados al Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COE).

Cada COE municipal realizará la primera verificación de quienes cumplen con los requisitos, luego trasladarán los listados al COE departamental.

Se revisará los datos proporcionados en el Registro Nacional de las Personas (Renap), Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y Guatenóminas. Con esta revisión se planea descartar que se incluya a personas fallecidas, nombres duplicados, empleados públicos, contratistas y pensionados del Estado.

Después de estos filtros, se integrará el Listado Único de Beneficiarios en el Registro Único de Usuarios Nacional.

Este trámite es gratuito, las personas solo deben cumplir con los requisitos para recibir los alimentos. Nadie debe cobrar por la inscripción en el listado de beneficiarios.

