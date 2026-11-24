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La plataforma de WhatsApp ha colocado una nueva función que permite enviar mensajes programados con día y hora.

WhatsApp ha implementado una nueva función para que los usuarios puedan enviar mensajes programados, lo que podría organizar de mejor manera el tiempo.

Esto beneficiará a los usuarios que utilizan esta plataforma de mensajería en sus labores y en ocasiones necesitan enviar mensajes en una fecha y hora establecida.

En ocasiones se puede olvidar de enviar un mensaje en un horario exacto y con esta función permitirá que un mensaje sea programado horas o días previos (máximo dos semanas).

La aplicación de WhatsApp deberá estar actualizara para utilizar la nueva función de mensajes programados. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

¿Cómo funciona?

Antes que todo, debes asegurarte de tener actualizada la aplicación en tu dispositivo móvil, ya que si no está en su versión más reciente, no se podrán hacer las programaciones.

Luego, debes entrar al chat en el que desees programar un mensaje y redactar lo que necesitas comunicar, incluso puedes colocar imágenes, como un mensaje normal, pero al tenerlo listo, en lugar tocar rápidamente la fecha verde de envío, debes mantenerla presionada durante un par de segundos.

Posteriormente, se te desplegará un menú flotante donde debes seleccionar el día y la hora exacta en que desees que se envíe el mensaje.

Al enviarlo programado, no importa si apagas el celular, si te quedas sin carga o sin internet, ya que al estar programado, automáticamente se enviará en el horario que estableciste.

Si necesitas que se cancele el envío antes del plazo, solo debes entrar a la información del contacto y eliminar el mensaje desde la sección de programados.