Promueven alianzas para la investigación y emprendimiento de la ciencia

La red de Centros de Innovación y Tecnología (CIT’s) de los tres campus de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), serán potenciados gracias a la entrega de 15 millones de dólares al consorcio MIT-UVG-Agexport, otorgados por la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos de América (USAID).

El monto será destinado al proyecto Alianzas Sostenibles Para la Innovación y el Emprendimiento (ASPIRE), ayudando a impactar a comunidades, gobierno y sector productivo a través de la investigación e innovación.

(Fotografía cortesía: UVG)

La inversión forma parte de la iniciativa BRIDFE-Train (Building Research and Innovation for Development, Generating Evidence, and Training) de USAID, donde universidades de Estados Unidos colaboran con casas de estudios superiores de países en vías de desarrollo para fortalecer sus capacidades y crear centros de excelencia.

Con este programa, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), colaborará con UVG en la creación de currículo, competencias docentes, capacitación en metodologías participativas y eficientes de investigación (Lean Research), y fortalecimiento del emprendimiento y la transferencia tecnológica a diversos sectores.

“Guatemala es un país donde están surgiendo muchos desarrollos positivos, pero donde se puede hacer mucho más. ” Mónica Stein , vicerrectora de Investigación y Vinculación de UVG.

Por otro lado, UVG incrementará la cantidad de investigadores, docentes y estudiantes colaborando con la industria y comunidades a través de proyectos, hackathons, bootcamps, talleres, intercambios internacionales, y otras actividades que darán vida al ecosistema de innovación.

Por su parte, Agexport apoyará al consorcio sirviendo como puente a sectores productivos para la detección de necesidades de investigación y para promover la transferencia de tecnología en clústers con potencial de generación de empleo y crecimiento económico.

De esa cuenta, contribuirá a desarrollar agendas de investigación, conjuntamente con sus empresas socias, en más de 25 sectores de exportación y a su vez aprovechar su presencia en los departamentos del país, para trasladar los beneficios de la investigación a las comunidades.

“ En los próximos cinco años, se hará especial hincapié en la participación de las mujeres y los pueblos indígenas en la búsqueda de soluciones relacionadas con la tecnología. ” Mónica Stein , vicerrectora de Investigación y Vinculación de UVG.

La Red de Centros de Innovación y Tecnología se convertirán en centros con alcance regional de innovación, colaborando con otros centros en Centroamérica a través de capacitaciones, intercambios y proyectos financiados por USAID.

Durante los próximos cinco años, el equipo trabajará para desarrollar la investigación, la innovación y la capacidad empresarial de UVG y otras universidades regionales para abordar los problemas de desarrollo más urgentes del área.

El esfuerzo busca primero la transformación dentro de UVG, fortaleciendo las condiciones propicias para estos cambios en el campus Central, y luego replicar las estrategias, métodos y modelo de programa en los campus rurales de UVG, donde estos enfoques aún son incipientes.