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Conap e Inab lanzan la campaña de conservación del pinabete 2026 para proteger al Abies guatemalensis, especie en peligro. La estrategia promueve la compra de árboles en plantaciones autorizadas con marchamo oficial para evitar el tráfico ilegal y sanciones de cárcel en Guatemala.

La protección de los bosques naturales, el manejo sostenible de plantaciones y el control de la comercialización son parte de las acciones de la campaña de control y conservación del pinabete 2026, impulsada por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y el Instituto Nacional de Bosques (Inab).

La estrategia busca proteger el Abies guatemalensis, conocido como pinabete, una especie en peligro de extinción en Guatemala. Según explicaron representantes de ambas instituciones durante una conferencia de prensa, también se promueve la restauración de áreas naturales y la producción sostenible de árboles, coronas y guirnaldas para la temporada navideña.

Este año se registran 25 viveros inscritos. (Foto: Cortesía de AGN)

El objetivo es garantizar que los productos elaborados con esta especie provengan exclusivamente de plantaciones autorizadas y cuenten con el marchamo correspondiente.

Estrategia de conservación

La Estrategia Nacional para la Conservación del Pinabete se implementó en 1999, con acciones orientadas a proteger los bosques naturales, prevenir la tala ilegal y evitar la extracción de ramillas de los bosques nubosos. También contempla el establecimiento de plantaciones, el manejo sostenible, la trazabilidad de los productos y la coordinación interinstitucional, esta última a cargo del Inab.

El lanzamiento de la campaña se llevó a cabo hace unos días. (Foto: Cortesía Conap)

Bruno Arias, gerente del Inab, recordó que el primer inventario y mapa de las áreas de pinabete se elaboró en 1998, cuando se registraron 34 mil hectáreas de bosque. Para 1999, la superficie identificada era inferior a las 31 mil hectáreas, mientras que en 2020 se contabilizaron alrededor de 28 mil hectáreas.

De acuerdo con el Conap, la especie figura en el Listado de Especies Amenazadas de Guatemala (LEA) y en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Es importante comprar los pinabete en los lugares autorizados. (Foto: Cortesía Conap)

Producción autorizada

Para esta temporada, las instituciones reportan 757 plantaciones autorizadas, que abarcan 323.51 hectáreas productivas. Además, existen 25 viveros inscritos, con una producción promedio anual de 155 mil plantas y 16 mil árboles en maceta.

El marchamo INAB/CONAP, acompañado de un número correlativo, permite identificar los productos provenientes de plantaciones autorizadas. Las ramillas extraídas de bosques naturales no pueden comercializarse, debido a que estos árboles cumplen funciones esenciales como productores de semillas, refugio de fauna y fuentes de recarga hídrica.

El pinabete es una especie de árbol que se encuentra protegido. (Foto: Cortesía Conap)

El tráfico ilegal de esta especie se sanciona con penas de cinco a diez años de prisión y multas de Q10 mil a Q20 mil, según el artículo 82 de la Ley de Áreas Protegidas (Decreto 4-89). Es importante comprar los productos derivados del pinabete en los lugares autorizados.

En el bazar San Francisco se obtiene producto con marchamo. (Foto: Archivo)

Finalmente, las instituciones hicieron un llamado a la población a adquirir únicamente árboles, coronas y guirnaldas que tengan el marchamo blanco. Para denunciar actividades ilegales relacionadas con esta especie, están disponibles los teléfonos 4503-2107, 3032-5596 y el 1547.