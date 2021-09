Un ataúd blanco frente al Palacio para protestar contra la gestión de la pandemia

"Guatemala está de luto, no tenemos nada que celebrar", manifiestan colectivos y agrupaciones sociales en medio de las celebraciones del bicentenario de la Independencia de Guatemala.

TE INTERESA: Los mensajes que incomodaron a diputado oficialista en el Congreso

Mientras que en el Congreso y en el Palacio Nacional de la Cultura se alistan los últimos preparativos para conmemorar los 200 años de Independencia de Guatemala, decenas de personas salieron a las calles a manifestar su rechazo y a condenar las muertes por el Covid-19.

"No hay nada que celebrar, no podemos darnos el lujo de poner en algo una supuesta patria criolla que no vela por nuestros derechos y si las cosas siguen como están, nunca lo va a hacer", señalaron dirigentes de colectivos y organizaciones de estudiantes universitarios que llegaron a la Plaza de la Constitución.

"No podemos darnos el lujo de poner en alto una supuesta patria que no vela por nuestros derechos", señalaron representantes de colectivos y organizaciones universitarias.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/bEizeRUhWJ — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) September 14, 2021

Los manifestantes llegaron con pancartas en las que se leían mensajes como "200 años de saqueo. No al bicentenario".

"El bicentenario significa muerte, debido al pésimo gobierno de Alejandro Giammattei, quien está matando al pueblo. No hay salud, no hay dinero, no hay trabajo", manifestó un ciudadano que prefirió omitir su nombre por miedo a represalias en su contra.

Manifestantes colocan el féretro de un niño para simular las muertes de menores por la falta de atención del Gobierno. (Foto: Wilder López/Soy502)

Durante la manifestación, que inició la noche de 13 de septiembre en la Plaza de la Constitución, líderes indígenas también realizaron un altar para conmemorar a las niños fallecidos por la violencia, el Covid-19 y la desnutrición, así como para los menores que han quedado huérfanos por la pandemia.

Colocan un altar en honor a los menores fallecidos por la falta de atención gubernamental. (Foto: Wilder López/Soy502)

"Le quiero decir a Giammattei que tiene que renunciar. Usted no nos representa, lo que ha hecho es hundir más al país. Nos estamos organizando", sentenció una ciudadana de Plataforma Cívica Pluricultural GT.

Los actos festivos del bicentenario iniciaron la mañana de este martes 14 de septiembre en el Congreso, donde el Presidente emitió un efusivo discurso criticando a sus detractores, pero pidiendo unidad.