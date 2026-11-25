El PSG cede el liderato de la Champions League tras empatar 2-2 ante la Roma. Con goles de Dembélé y Zabarnyi, los parisinos pinchan y dejan al Real Madrid en la cima. ¡Entérate de todos los detalles aquí!
Destacado: Manchester United empata contra el Sporting Lisboa en la segunda prueba de Pochettino
De exhibición en exhibición en las cuatro primeras jornadas, el vigente bicampeón europeo París Saint-Germain demostró que es humano con un 2-2 en casa ante la Roma, este miércoles en una quinta fecha de Champions en la que el Bayern Múnich confirmó su depresión al caer en Lille.
Imperial hasta este miércoles con cinco goles de media por partido, el PSG (2º, 13) se dejó sus primeros puntos, que convierten al Real Madrid en líder en solitario, con cinco victorias en cinco fechas (15 puntos).
En el Parque de los Príncipes la Roma salió sin complejos y se adelantó gracias a Mario Hermoso (5).
Un cabezazo de Illya Zabarnyi tras un córner (31) y un penal transformado por Ousmane Dembélé (62), que acababa de saltar al césped tras 35 días parado, parecían recuperar el orden establecido.
Pero una mano de Vitinha cuando intentaba cubrirse la cara tras un disparo fue decretado como penal tras consulta al VAR. Donyell Malen, también revulsivo en la segunda parte, no falló (78).
París Saint Germain: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, William Pacho, Nuno Mendes (Warren Zaire Emery, m.59); Joao Neves (Lucas Hernandez, m.79), Vitinha, Fabián Ruiz; Maghnes Akliouche (Quentin Ndjantou, m.79), Senny Mayulu (Mika Godts, m.67) y Ferran Torres (Ousmane Dembele, m.59). DT: Luis Enrique
Roma: Mile Svilar; Gianluca Mancini (Daniele Guilardi, m.67), Obite NDicka, Mario Hermoso; Franca Wesley, Marten De Roon, Kouadio Kone (Bryan Cistante, m.62), Nahuel Molina (Donyell Malen, m.67); Nicolo Pisili, Matias Soule (Emmanuelle Lulli, m.83) y Santiago Castro (Paulo Dybala, m.63). DT: Gian Piero Gasperini
Encuentra más estadísticas aquí.
Con información de AFP