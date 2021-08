PSG le pagará a Messi una parte de su salario en criptomonedas

El paquete financiero de Lionel Messi en el club de fútbol francés París Saint-Germain (PSG) incluye tokens criptográficos.

Messi firmó un contrato de dos años con el PSG, con una opción por un tercero, que le reportará un salario anual de 41 millones de dólares más bonificaciones, y una tarifa de suscripción de 30 millones de dólares.

El PSG dijo el pasado jueves que el "paquete de bienvenida" de Messi incluye la criptomoneda "$ PSG Fan Tokens".

El desarrollo ha desencadenado un repunte en los tokens de cifrado que PSG emitió por primera vez a sus fanáticos hace más de un año. El token de $ PSG, creado en enero de 2020 con la plataforma de cifrado Socios.com, fue diseñado para ayudar a PSG a construir una nueva comunidad de fans.

PSG have confirmed that part of Messi's "welcome package" was paid in cryptocurrency fan tokens pic.twitter.com/5XvKdv0nci — ESPN FC (@ESPNFC) August 12, 2021

El club francés afirmó que la decisión de pagar al argentino de 34 años en criptomoneda lo posiciona como una de las "marcas más innovadoras y vanguardistas del deporte a nivel mundial".

Las criptomonedas y los tokens criptográficos son activos increíblemente volátiles y su valor puede aumentar o estancarse de la noche a la mañana, refieren los críticos y dicen que muchos de estos activos criptográficos son inútiles en el mundo real y que los reguladores tomarán medidas drásticas contra ellos en los próximos años.

Marc Armstrong, director de asociaciones de PSG, dijo en un comunicado que la adopción de Socios.com y $ PSG Fan Tokens le ha permitido al club interactuar con una nueva audiencia global y crear una importante fuente de ingresos digitales.

That's $PSG crypto coin, more than doubled since Messi was linked to the club!!! pic.twitter.com/MZmJOJpPvd — Horcrux (@BlaugranaFC26) August 9, 2021

El Manchester City de Inglaterra lanzó su propia ficha de aficionado en marzo utilizando la misma tecnología.

"Fan Tokens y Socios.com juegan un papel cada vez más destacado en el deporte al más alto nivel", dijo Alexandre Dreyfus, director ejecutivo de Socios.com, en un comunicado.

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, dijo a los periodistas el pasado miércoles que el mundo estará "conmocionado" por los ingresos financieros generados por el fichaje del club de la superestrella del fútbol mundial.

Se espera que la firma traiga una ganancia inesperada de ingresos comerciales, a través de vías como la venta de camisetas. Cuando Cristiano Ronaldo fichó por los gigantes italianos Juventus en 2018, sus camisetas, por un valor acumulado de más de 60 millones de dólares, se vendieron en solo 24 horas.

Messi se unió al PSG como agente libre después de que el Barcelona reconoció que ya no podía permitirse cumplir con el contrato de cinco años del jugador de élite.