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PSG se afianza en el liderato de la Ligue 1 tras vencer 3-2 al Niza, pero la grave lesión de rodilla de Désiré Doué preocupa a Luis Enrique. Descubre los detalles del partido, los goles de Ferran Torres y Mayulu, y la última hora sobre el estado del delantero parisino.

Paris Saint-Germain conservó su liderato en la Ligue 1 al vencer de visita 3-2 al Niza este sábado en la jornada 11, pero teme ahora por su atacante Desire Doué, que se lesionó una rodilla y fue sacado del césped en camilla y llorando.

La lesión de Doué fue sin duda la imagen del partido en el Allianz Riviera y los hinchas parisinos contienen ahora el aliento a la espera de un diagnóstico del percance sufrido por el joven delantero.

"Habrá que esperar a las pruebas médicas del domingo, pero es una lesión grave", confirmó el entrenador Luis Enrique en unas primeras declaraciones.

El Niza sorprendió de entrada al adelantarse en el minuto 8 por medio del argelino Mohamed El Amine Amoura, pero el PSG remontó en tres minutos, con un penal transformado por Senny Mayulu (31) y un gol de Doué (32), éste poco antes de su lesión.

Le penalty de Senny #Mayulu le meilleur titi ! https://t.co/W1uPA4pse1 — Eudes Mana⭐️⭐️ (@ManaEudes) November 21, 2026

El hombre que entró en su lugar, el español Ferran Torres, fue precisamente el autor del tercero del PSG, ya en el 85. El Niza descontó en el 90+5 gracias al tunecino Ali Abdi, pero no tuvo tiempo para buscar el empate.

Con este triunfo, el PSG se pone con cinco unidades de ventaja sobre el segundo, el Lille, que recibe en el último turno del sábado al Lyon (5º), donde se estrena su nuevo entrenador, el español Carlos Vicens.

El Niza, sexto, cortó su buena racha en la que había ganado cinco de sus seis partidos anteriores.

Camilla y lágrimas

Pero más allá de la situación en la tabla de posiciones, la lesión de Doué fue la gran noticia de la tarde, en una acción en la que el jugador no tuvo contacto con nadie: se torció la rodilla en un movimiento cuando intentaba irse con el balón.

Se echó entonces al césped con evidentes signos de dolor y pidió la entrada de las asistencias médicas, que estuvieron atendiéndole varios minutos antes de proceder a su evacuación en camilla.

Désiré Doué pasó del gol a la camilla en cuestión de minutos. El delantero del PSG marcó ante el Niza y salió entre lágrimas tras lesionarse la rodilla. París ganó 3-2; el alcance de la lesión aún no está confirmado. Suscríbete a nuestro boletín. Link en bio. https://t.co/W6B7IZhVfT — El Nuevo País (@ElNuevoPais2026) November 21, 2026

El propio Doué, desconsolado, no podía evitar las lágrimas de frustración y el capitán del PSG, el brasileño Marquinhos, acudió a consolarle.

"Es una lesión clara, se ha visto en las imágenes de televisión. Esto es algo difícil, pero son cosas que forman parte de la vida de un jugador profesional y hay que aceptarlo", se resignó Luis Enrique.

"Mañana se va a hacer las pruebas, el club hará luego un comunicado y volverá dos veces más fuerte. Por eso no estoy preocupado", apuntó el técnico asturiano, que sufre una nueva baja de peso en su ataque, después de las de Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

¡FERRÁN TORRES NO PARA! El español ganó en el área del Niza y selló su gol para PSG en la fecha 11 de la #Ligue1xESPN. Mirá la #Ligue1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/egtKTdyhic — SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2026

El joven extremo de 21 años jugaba además este partido en Niza con un protector en su boca por una luxación dental, sufrida por un golpe en un partido de Francia contra Italia por la Liga de Naciones la semana pasada.

Los compañeros de Doué también enviaban su solidaridad al término del partido.

"Le conozco muy bien. Mentalmente es un chico muy sólido, muy fuerte. Estoy seguro de que volverá todavía más fuerte. Dez es muy importante para nosotros. Todos estamos con él, todavía más en los momentos complicados. Vamos a demostrar que somos un auténtico equipo", declaró el defensa Lucas Hernández.

Con información de AFP.