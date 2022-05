¿Se pudo evitar la polémica de Mechito y Danna Castillo?

A finales de marzo, el popular personaje de redes sociales visitó el programa Azteca Hits, donde se expresó de una manera inapropiada y generó una avalancha de opiniones tanto sobre él como de la conductora del programa.

A finales de marzo Mechito se hizo tendencia tras su aparición en un programa televisivo donde utilizó palabras inadecuadas hacia Danna Castillo.

Semanas después del incidente, el popular youtuber Chejencio, quien también es productor en la televisora nacional, se refirió al suceso pues consideró desistir de llevar a Mechito a su programa para evitar una situación que se saliera de control.

“Yo estuve a cargo de la producción de ¡Qué Chilero! Me hablaron para decirme que llevaban a Mechito. Hablé con el jefe y le pregunté por qué no metíamos a Mechito y lo dudó, pero luego dije: "Mejor no lo meto porque no sé qué pueda pasar. No podés llevar a Mechito a un programa sin ser él, no podés cambiarle su esencia a un señor que es así”, explicó Chejencio.

Además, el productor resaltó que la gente fue despiadada con Danna Castillo tras pronunciarse sobre la incomodidad que vivió en ese momento, que algunas personas fueron capaces de inventar y difundir información falsa sobre ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chejencio (@chejencio)

“La criticaron mucho y se la llevaron en el pecho con cosas que inventaron, lo de la demanda eran mentiras, lo de un video íntimo también, bastaban dos segundos para darse cuenta que era un montaje. A Danna le llovió sobre mojado, pero se ha recuperado, es una mujer que se esfuerza como nadie. Se levanta a las 4:00 de la mañana y se acuesta a la 11:00 de la noche, es de las personas que no se cansan de trabajar. Tu primer escándalo mediático es horrible, no lo quisiera tener porque la misma gente que te sube, es la misma que se encarga de bajarte”, agregó Chejencio.