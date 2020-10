El pueblo que se ha mantenido lejos del Covid-19, hasta ahora

A pesar de que el coronavirus parece no detenerse, en algunos lugares han sabido lidiar con la enfermedad y ofrecer tranquilidad a la ciudadanía.

Este es el caso del pequeño pueblo de Bettystown-Laytown, en Irlanda. Los datos recientes de Covid-19 muestran una tasa nacional de 116 casos por 100,000 habitantes entre el 22 de septiembre y el 5 de octubre.

En ese mismo rango de fechas, el área electoral local de Bettystown-Laytown, con una población combinada de 34,121 personas, registró una tasa de menos de cinco por cada 100,000.

El distrito ha logrado lo que todas las áreas de Irlanda aspiran: el nivel más bajo posible de casos positivos de Covid-19 en la comunidad.

Y no es la única localidad con esa estadística envidiable. Durante esas dos semanas de septiembre a octubre, la tasa fue la misma en la península de Dingle, en Co Kerry, y en algunas áreas de Carlow, Cork, Galway, Leitrim, Longford, Mayo y Waterford.

Las medidas de higiene han sido claves para que el pueblo no sufra los estragos de la enfermedad.

The Irish Times realizó una investigación para determinar el porqué del éxito para contener la enfermedad.

"Esa es una pregunta difícil", admite Jimmy Gilna, propietario del restaurante y bar The Cottage Inn, en Laytown. El negocio ha estado en su familia durante casi medio siglo.

“¿Quizás porque no somos un pueblo tradicional con una calle principal? Estamos desarticulados. Los negocios están dispersos. También contamos con siete kilómetros de playa, por lo que hay mucho espacio para que la gente camine y mantenga la distancia”, explica.

Gilna cree que la respuesta puede estar en el cumplimiento de las regulaciones de salud pública vigentes. “La gente está acostumbrada a hacer cola, esperar y usar mascarillas”, dice.

En el caso del bar de Gilna, este permaneció cerrado hasta el 21 de septiembre. Al reabrir, la capacidad del bar pasó de 150 a 86 personas.

“El día que abrimos fue como un tsunami. Implementamos un sistema de reserva ese mismo día. Diría que después de eso, el 90 por ciento de nuestro negocio se realizó a través de reservas: lo publicamos en Facebook ".

La barra funcionaba con un sistema unidireccional: entrada por una puerta y salida por otra. "Si detenía a alguien que salía por la puerta equivocada, solo tenía que hacerlo una vez", dice. Sin embargo, el bar ha vuelto a cerrar, de acuerdo con la normativa vigente.

Ejemplo

Patrick Boshell es el propietario de Centra, él es un hombre de negocios de toda la vida en el pueblo. Emplea a 35 personas.

“Con el cumplimiento, tienes que intentar llevar gente contigo”, dice. "Cuando se trata de tratar con personas, no importa cuáles sean las reglas, no todo es blanco y negro", agrega.

A partir del 10 de agosto, se hizo obligatorio el uso de protección facial en las tiendas. “Teníamos que dar ejemplo en la primera semana”, dice. “Los clientes esperaban que cumpliéramos. Hay una delgada línea entre respetar las reglas y ser cortés. Nuestra línea es alentar a nuestros clientes a cumplir”, detalla.

En la segunda semana, Boshell notó que los clientes habían comenzado a asumir parte de la responsabilidad. “Las personas se desafiaban si no llevaban mascarillas. Dio resultado sacar a esas pocas personas que no se adhirieron al cumplimiento", enfatiza el empresario.

Pero, siempre hay excepciones, incluso ahora. La gente olvida sus mascarillas. Algunos le dicen a Boshell que no pueden usar máscaras debido al asma o por otras razones. "¿Qué vas a hacer? ¿Pedirles el certificado médico? Tienes que dejarlos pasar ", cuenta.

La semana pasada, un cliente señaló a otra compradora, una mujer de 80 años que no llevaba mascarilla. “Le ofrecí una cuando llegó a la caja. Dijo que se le había olvidado. ¿Qué haces en esas circunstancias? No puedes echar a alguien". La mujer no tomó la mascarilla, pero dijo que se acordaría de usar una la próxima vez”, finaliza.