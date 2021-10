¿Pueden las vacunas combatir síntomas del Covid-19 prolongado?

Según un estudio de la revista "The Lancet", las personas completamente vacunadas que contrajeron una infección irruptiva tenían aproximadamente un 50% menos de probabilidades de desarrollar Covid prolongado que las personas no vacunadas. Aunque concluyeron que la disminución de los síntomas no fue significativa en quienes desarrollaban covid largo estando vacunados o no.

La investigación demostró que solo el 5% de las personas vacunadas desarrollaron covid prolongado, mientras que el 11.5% lo sufrió en el grupo no vacunado. “Esa es una reducción muy fuerte y significativa. Además, hay que resaltar que las personas vacunadas también tienen muchas menos probabilidades de infectarse en primer lugar”, afirmó Claire Steves, del King’s College de Londres y autora principal del estudio.

Los síntomas del covid largo no disminuyen representativamente, pero la vacuna reduce la probabilidad de padecerlos. (Foto: archivo/Soy502)

No obstante, otro estudio publicado en la misma revista analizó si la vacunación podría ayudar a reducir los síntomas del covid prolongado en los vacunados comparado con los no vacunados. Los hallazgos sorprenden, ya que un grupo de pacientes vacunados informó un promedio de 13 síntomas y los no vacunados reportaron 15 síntomas anteriores. Es decir que la disminución de los síntomas no fue significativo.

“El estudio demuestra que no mejoraron", explicó a Infobae el médico Conrado Estol. Además, indicó que “el número de personas estudiadas, casi 500, es un buen número para tener una significancia estadística. En la investigación vieron si los pacientes vacunados tenían mejoría en los síntomas poscovid largo, es decir, síntomas persistentes luego de haber contraído y curado de la enfermedad. Los síntomas que miraron fueron la anosmia, disfunción respiratoria y problemas pulmonares, y los relacionados con la carga mental, como la ansiedad, depresión y estrés postraumático. La comparación final entre vacunados y no vacunados no demostró diferencias significativas en la duración e intensidad de los síntomas”.

Viet-Thi Tran, autor principal del segundo estudio, plantea la hipótesis de que "la vacunación puede erradicar un reservorio viral en el cuerpo que puede estar causando síntomas a largo plazo en algunos pacientes", aunque sospecha también de que haya un efecto placebo en que los pacientes se sienten mejor después de vacunarse porque así lo esperan.