-

Puerto Rico se llevó el título en la 75 edición de Miss Universe, en el evento qeu se llevó a cabo en la Isla del Encanto.

OTRAS NOTICIAS: La presentación de Adelina Castillo en la gala de Miss Universe

Jennifer Barreto fue coronada y celebrada por sus compañeras y por todos los asistentes originarios del lugar.

Barreto llevará por un año el título. (Foto: Oficial)

En un inesperado momento hubo lágrimas y complicidad entre las compañeras.

En una noche de belleza absoluta, la representante local sorprendió por la victoria.

Ahora, tendrá un año agitado y apenas este 25 de noviembre comenzará con las actividades por parte de la televisora que emitió la señal internacional.

Momento en el que Barreto luce su corona. (Foto: Miss Unvierse)

¿Quién es Jennifer Barreto?

Cuenta con una licenciatura en psicología de la investigación y dos maestrías: una en psicología y otra en trabajo social clínico.

En 2021 inició su trayectoria profesional al servicio del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en Fort Hood, Texas.

Jennifer agradeciendo llevarse la corona. (Foto: Miss Universe)

Como educadora y profesional de respuesta ante crisis, dentro del Programa de Defensa Familiar (Family Advocacy Program), brindó apoyo a familias militares que enfrentaban situaciones de violencia doméstica y maltrato infantil, también ofreció capacitación a líderes sobre estrategias de prevención e intervención.

Realizó labores de voluntariado en el Centro Médico Militar Carl R. Darnall.