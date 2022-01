Los puntos clave de las opiniones de la CC solicitadas por Giammattei

El presidente Alejandro Giammattei realizó varias solicitudes de opinión a la CC sobre las citaciones de funcionarios al Congreso. Los magistrados respondieron dándole la razón al mandatario.

Citaciones, libertad de opinión de los diputados y la asistencia de ministros a interpelaciones, fue parte del pliego de preguntas que realizó el presidente Alejandro Giammattei a la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual favoreció al mandatario.

Pero ¿cuáles son los puntos clave que englobarían las más de 10 preguntas realizadas por Giammattei a los magistrados?

1. Irresponsabilidad de opinión

El mandatario, quien ha calificado de "esperpento" a un congresista y de "bruto" a otro, pidió a la CC aclarar si los diputados tienen límites en la "irresponsabilidad de opinión" que les otorga la Constitución en el artículo 161.

La CC respondió que, si bien tienen irresponsabilidad, la Constitución "únicamente se refiere a aquellas opiniones que los diputados exterioricen en el desarrollo de sus funciones, legales y constitucionales, y en el ejercicio de sus derechos y de las representaciones especiales" que se les otorgue.

Sin embargo, la Constitución establece que los legisladores gozan de esa prerrogativa "por la manera de tratar los negocios públicos en el desempeño de su cargo" y que sólo al Congreso "le compete... juzgar y calificar si ha habido arbitrariedad o exceso".

2. Comisiones de trabajo

El mandatario también estaba interesado en que la CC estableciera límites a las Comisiones de trabajo del Congreso, por lo que preguntó: ¿Cuándo se pueden ausentar los citados o invitados? ¿Qué pueden preguntar los diputados? ¿Cuándo deben rendir informes escritos?

Al respecto, la CC indicó que las Comisiones de Trabajo se deben limitar a citar a funcionarios o empleados públicos únicamente en los temas que atañen a la sala de trabajo y los diputados no pueden preguntar otras cosas que no estén relacionadas al tema por el cual convocaron la citación y que los funcionarios y empleados públicos se pueden negar.

Sin embargo, la Ley Orgánica del Organismo Legislativo en su artículo 4 establece que "todas las personas" están "obligadas a acudir cuando sean citadas" no sólo al pleno, sino por sus comisiones y si no lo hacen, se podrá plantear una denuncia para que sean sancionados penalmente.

Mientras que en el artículo 37, de la misma Ley, se establece que "los ministros están obligados a asistir a las sesiones del Congreso cuando sean invitados por cualquiera de las Comisiones o bloques legislativos".

3. Interpelaciones

Giammattei pidió opinión a la CC para que se determinara si un Ministro podría ausentarse de una interpelación, cuándo se considera que inició el evento, si podría retirarse del Congreso cuando la sesión se atrasara, si otro diputado podría solicitar la suspensión de la interpelación y si los ministros pueden abstenerse de preguntar.

La CC respondió que la interpelación inicia desde que es solicitada y notificada; que no puede darse permiso a un ministro para ausentarse de país cuando esté siendo interpelado, que el funcionario podrá retirarse si no hay quórum; y que los ministros sí pueden abstenerse de responder preguntas que no estén relacionadas al tema que motivó la interpelación.

Empero, en el artículo 166 de la Constitución se aclara que los ministros tienen "la obligación" de acudir a las interpelaciones y que "ni el Congreso, ni autoridad alguna, podrá limitar a los diputados el derecho de interpelar, calificar las preguntas o restringirlas".

Lo mismo establece Ley Orgánica del Organismo Legislativo en su artículo 139, donde se indica que "ni el pleno, ni autoridad alguna" puede "limitar a los diputados el derecho de interpelar" y tampoco "puede calificar las preguntas o restringirlas".

De igual forma, se aclara que los ministros no pueden excusarse de asistir y responder a las interpelaciones, salvo que estén fuera del país o padeciendo quebrantos de salud al momento de ser citados.

