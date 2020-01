La puntualidad, la clave del éxito laboral

Cuando por fin consigues la oportunidad de tu vida y te han llamado para una entrevista de trabajo, definitivamente haces todo lo que este en tus manos para ser el elegido para la plaza disponible.

Pero, ¿qué es eso que esta en tus manos? En primer lugar la puntualidad, pues aunque no lo creas es un gran punto a tu favor en cualquier aspecto de tu vida y sobre todo, al momento de tener reuniones importantes ya que se vuelve parte de tu carta de presentación y habla mucho de tu vivencia del valor de la responsabilidad.

(Foto ilustración: shutterstock)

Ahora bien, no es lo mismo ser puntual que llegar temprano. Al hablar de “llegar temprano”, podríamos referirnos a estar en el lugar citado 30 o 45 minutos antes pero eso no es correcto ya que transmitirás un mensaje inadecuado a quien podría ser tu jefe o a las personas encargadas de entrevistarte.

Lo prudente al pensar que llegarás temprano es estar de 10 a 15 minutos antes de la hora citada.

Por otro lado, ser puntual quiere decir, ya estar en la recepción anunciando tu llegada a la hora citada exacta.

Al final, ambas cosas se mezclan pues si llegas temprano, te puedes dar la oportunidad de respirar profundamente para aliviar la tensión, arreglar bien tu papelería, quitarte el sudor, terminar de arreglarte e incluso si llegas con tiempo, te da la oportunidad de buscar el lugar o el parqueo con más tranquilidad e incluso si te pierdes, te ayudará a no generar estrés y que eso no afecte en tu entrevista.

Procura no tener más compromisos cercanos a la hora de tu entrevista para evitar correr o estresarte, pues no sabes a ciencia cierta cuánto tardarás en la entrevista o en la otra actividad y si a eso le sumamos el tráfico que existe en la ciudad de algo estoy seguro, no tendrás paz.

