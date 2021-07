Se quedó sin casa, le donan 185 mil dólares y se compró un carro de lujo

Personas le brindaron ayuda para que encontrara dónde vivir y se gastó las donaciones en un vehículo de lujo y en un perro.

Malika Chalhy, es una joven mujer que tras contar su historia públicamente conmocionó a Italia, de donde es originaria.

La mujer de 22 años reveló a sus padres sobre sus preferencia sexuales y tras la noticia la corrieron de su casa, mientras que los medios que se encargaron de difundir la noticia aseguran que su madre la amenazó de muerte.

Tras lo ocurrido, Malika se marchó sin ninguna de sus pertenencias, también solicitó ayuda de las autoridades para poder recuperar sus bienes materiales pero sus progenitores no accedieron y se negaron conocerla.

La italiana solicitó ayuda a algunos de sus amigos para no dormir en la calle, además, se le ocurrió iniciar una campaña para poder recaudar fondos y así poder "reconstruir su vida".

Fue a través del movimiento GoFoundMe que las personas comenzaron a hacer llegar su ayuda monetaria, en donde recaudó una jugosa suma de dinero.

En la primera ronda

En la primera ronda juntó 170 mil dólares y en la segunda 15 mil dólares, sumando un total de 185 mil. Todo parecía indicar que con ese dinero encontraría un techo para vivir.

Pero recientemente trascendió que Malika en lugar de invertir en una vivienda se compró un vehículo de lujo, y es que el hecho se destapó luego de que ella misma publicara una fotografía en sus redes sociales en donde se le ve conduciendo un mercedes Benz Clase A .

Lo sucedido causó indignación en todas aquellas personas que fueron solidarias con ella y fue fuertemente criticada, pero en un inicio la joven aseguró que era propiedad de los padres de su pareja sentimental.

Pero días después reveló que había mentido porque se vio acorralada, pero que quiso darse un capricho. “Me compre un buen coche, podría haberme comprado uno pequeño y no lo hice. Si mentí sobre el coche es porque me encerraron, me metieron en un armario”, declaró a un medio.

Otra adquisición

El lujoso vehículo no fue lo único que se compró, ya que se dirigió a una tienda de mascotas para comprar un perro bull dog francés que esta valorizado en tres mil dólares.

El vendedor no la había reconocido cuando la prensa lo cuestionó, pero aseguró que llegó por el perro más caro.

“Gastó 3 mil dólares, pagó con transferencias bancarias, una el 15 de mayo y otra el 21. Se llevó al más caro”, dijo.