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El talento, compartir historias y crear oportunidades para que más mujeres impulsen sus proyectos fueron algunos de los propósitos de Queens 2026, una iniciativa de Manzana Marketing que, desde 2019, reúne a mujeres empresarias y líderes para fortalecer sus conexiones y promover alianzas que contribuyan al desarrollo socioeconómico.

Bajo el concepto "Mujeres de valor inquebrantable", la edición de este año apostó por una experiencia más cercana y participativa.

“ Queens nace con el objetivo de reconocer el éxito empresarial de las mujeres, abriendo un espacio para compartir sus historias de vida ” María José Asencio , CEO de Manzana Marketing.

En esta nueva edición, el encuentro ofreció una jornada en la que las asistentes pudieron compartir, hacer "networking" y participar en talleres enfocados en el bienestar y el crecimiento personal.

Entre las experiencias estuvieron actividades de "mindset", chocolate y vino; mixología con orquídeas; así como espacios relacionados con el amor propio y la conexión personal.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

Además, del "Muro de Reconocimiento" donde se destaca la trayectoria de mujeres líderes, empresarias y emprendedoras que a través de su labor han contribuido al desarrollo de Guatemala.

Queens también funcionó como una plataforma para que empresarias dieran a conocer sus iniciativas, productos y establecieran nuevas relaciones.

“ Es una fiesta dedicada a la mujer donde he podido compartir sobre mi proyecto social y crear nuevas conexiones, es realmente fabulosa esta experiencia ” Mónica Valle , presidenta de Madre Naturaleza y Vesta.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

El evento de mujeres líderes empresariales de Manzana Marketing fue posible gracias al patrocinio de Banco Industrial, quienes apoyan desde su estrategia de negocios a los emprendedores a través de Fundación Bi y su programa Emprender.

“ Ver que una mujer sobresalga es un éxito personal, pero también empresarial y es un éxito para Banco Industrial ” Melanie Calderón , representante de Banco Industrial.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

Mujeres aportando al cambio

Uno de los componentes más significativos fue el propósito solidario detrás de Queens. Con la compra de su entrada para el evento, las participantes aportaron un donativo significativo a las labores del Club Rotario Ciudad de Guatemala.

Queens también apoyó a Fundación Margarita Tejada, brindando a las participantes la oportunidad de apoyar los tratamiento y programas de la fundación al donar un vestido que ya no utilizaran.

“ Para nosotros es un honor realmente poder estar en este evento, agradeciendo a María José por habernos tomado en cuenta para poder ser parte de esto ” Michelle Mansilla , representante de Fundación Margarita Tejada.

Así, Queens 2026 reunió distintas expresiones de liderazgo femenino: desde el emprendimiento y las alianzas empresariales hasta la solidaridad y el bienestar. Una experiencia que recordó que cuando las mujeres conectan sus ideas, talentos y oportunidades, también pueden abrir caminos para otras.