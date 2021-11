¿Quién era Griselda Blanco, la mafiosa que Sofía Vergara interpretará en Netflix?

Sofía Vergara protagonizará los seis episodios que narrarán la vida de Griselda Blanco, mejor conocida como "la madrina de la cocaína" o "la viuda negra". Pero ¿quién era este personaje?

Sofía Vergara será productora ejecutiva y protagonista de “Griselda”, miniserie que cuenta la historia de Griselda Blanco, uno de los rostros detrás de uno de los carteles más conocidos de la historia.

"Griselda Blanco fue un personaje cuyas tácticas despiadadas, pero ingeniosas, le permitieron dirigir un imperio de mil millones de dólares años antes que muchos de los capos más notorios que tanto conocemos", aseguró la actriz en un comunicado.

¡Noticia de último momento! Sofía Vergara será productora ejecutiva y protagonista de “Griselda”, miniserie que cuenta la historia de Griselda Blanco, uno de los rostros detrás de uno de los carteles más conocidos de la historia. Próximamente en Netflix. pic.twitter.com/MrooLcL4Iq — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 4, 2021

En esta producción se conocerá a una mujer que sabía combinar su particular encanto con un sorprendente salvajismo que la convirtió, al mismo tiempo, en madre devota y una líder agresiva de un negocio tan lucrativo como peligroso.

Junto a Vergara, detrás de la serie está el equipo creativo de Narcos, la serie que ahondó en la vida de Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más famosos de la historia.

¿Blanco era tan cruel como Escobar?

Griselda Blanco era nativa de Cartagena de Indias, nació en 1943. Integró la cúpula del Cartel de Medellín y fue pionera del tráfico de cocaína y el crimen en Miami durante las décadas de los 70 y 80, siendo patrocinadora de Pablo Escobar en sus inicios con el narcotráfico, y controlando las redes de distribución en esa ciudad.

Fue encarcelada en 1985 por el asesinato de dos narcotraficantes cubanos, pero recuperó su libertad durante el 2000.

Esto lo logró después de hacer un trato con el FBI, siendo junto con los hermanos Ochoa y Carlos Ledher los únicos capos colombianos del Cartel de Medellín en ser condenados y pagar su condena. La "Viuda Negra" murió asesinada en Colombia por un ajuste de cuentas.