¿Quién es el guatemalteco que se subió a cantar con Christian Nodal?

Durante la segunda presentación del mexicano, un admirador nacional logró acercarse a él y lo pudo acompañar a cantar.

Christian Nodal cumplió con el objetivo de llenar de alegría el corazón de los asistentes a sus dos conciertos que ofreció en Guatemala.

Además de recibir rosas, sombreros y besos, Nodal también entregó un pedacito de él hacia sus admiradores.

Sin embargo, fue un joven quien tuvo la fortuna de subir al escenario y compartir unos minutos con el cantautor mexicano para interpretar el tema “No me dejé llevar”.

Quien es el guatemalteco que cantó con @elnodal en su segundo concierto en Guatemala



Así sorprendió El Duarte a Nodal pic.twitter.com/eFmvGFkg38 — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) May 9, 2022

¿Quién era?

Se trata de El Duarte, un joven artista que comenzó a incursionar en la música hace unos años, pero que está a las puertas de promocionar sus primeros temas.

“No pensé que fuera a pasar. Estaba entre el público con la bandera de Guatemala y con un cartel donde le pedía a Nodal que me dejara subir a cantar con él. La gente me ayudó y me dejaba acercarme hasta la primera fila. Apenas llegué cerca del escenario y Nodal me vio, me tendió la mano y me subió al escenario, fue algo espontáneo”, explica El Duarte.

El cantante dijo estar muy nervioso al pararse junto a uno de los cantantes más populares de los últimos tiempos e interpretar uno de sus temas. A pesar del impacto escénico, el guatemalteco logró mantenerse sereno y sorprender a la concurrencia con su talento.

El joven guatemalteco cautivó a la concurrencia al cantar junto a Nodal.

“La gente sacó sus teléfonos y me empezaron a grabar. Fue muy emocionante para mí. Nodal es muy humilde y se nota en sus principios por dejarme cantar a su lado. Fue especial”, agrega el guatemalteco.

Actualmente, El Duarte promociona el cover de “Me levanté” de Carin León que lanzó a finales de febrero.

El 13 de mayo lanzará una composición de “Hongos” original de Ricardo Arjona. Para finales de junio espera dar a conocer temas de su propia autoría.