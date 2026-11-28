Cinco coroneles del Ejército de Guatemala ascendieron al grado de generales.
OTRAS NOTICIAS: Elecciones 2027: el desafío de contar con candidatos honorables e idóneos
La ceremonia de ascenso se realizó el 27 de noviembre en las instalaciones del Ministerio de la Defensa Nacional, en la zona 10 capitalina.
Bernardo Arévalo, como comandante general del Ejército y el ministro de la Defensa Nacional, Henry David Saenz Ramos, condecoraron a cinco nuevos generales de brigada y vicealmirante de la marina.
- Henry Orlando Alarcón Alarcón, coronel de Infantería, quien desempeña como Comandante de la Quinta Brigada de Infantería "Mariscal Gregorio Solares, Huehuetenango.
- Julio César Taracena Garabito, coronel de Transmisiones, quien ejerce como Comandante de la Brigada de Comunicaciones del Ejercito, en zona 13.
- El coronel de Infantería, Armando Zaldaña Vázquez, comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales Kaibil, Petén.
- Ángel Boanerges Carrera Sandoval, coronel de Infantería, comandante de la a Segunda Brigada de Infantería "Capitán General Rafael Carrera", Zacapa.
- Al grado de vicealmirante de la marina, al capitán de navío Raúl Ezequiel Zamora López
La institución militar señaló que la cantidad de oficiales generales en servicio activo y sus respectivas asignaciones "puede variar según los ascensos, retiros y nombramientos institucionales"
Las funciones de los generales están relacionadas con puestos de comando, dirección, asesoría o gestión estratégica de acuerdo con las necesidades operativas y administrativas señaló el Ejército tras celebrar el evento de ascenso.
La institución agregó que los ascensos responden al cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación militar vigente, así como a la evaluación de los méritos, la experiencia profesional y las capacidades demostradas por cada oficial durante su servicio.