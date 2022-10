¿Quieres estudiar en Estados Unidos? Esta podría ser tu oportunidad

La Embajada de los Estados Unidos lanzó una convocatoria para la beca "Study of the U.S. Institutes (SUSI)", con dos programas.

OTRAS NOTICIAS: Marco Barrientos deja el cargo como Director del Hospital Roosevelt

Los guatemaltecos interesados en estudiar en los Estados Unidos podrían alcanzar su meta con la beca "Study of the U.S. Institutes (SUSI)", a la que convoca la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala.

Esta cuenta con dos programas para proporcionar a los becarios una comprensión más profunda e integral de los Estados Unidos, así como mejorar sus habilidades de liderazgo.

De acuerdo con la convocatoria, durante el programa los becarios participan en cursos académicos rigurosos, paneles de discusión, interactúan y establecen redes con académicos estadounidenses y de otros países.

El programa de participación cívica tiene una duración de cinco semanas y fue diseñado para estudiantes, líderes interesados en participación cívica en el que reciben una introducción al sistema federal de los EE.UU. y conocen sobre el papel de las instituciones no gubernamentales.

Mientras que el programa de Líderes Estudiantiles-Mujeres Indígenas y afrodescendientes también dura cinco semanas, los participantes viajarán a EE.UU. para participar en un programa académico intensivo que se complementará con viajes educativos y actividades de liderazgo.

Convocatoria abierta para la beca “Study of the U.S. Institutes (SUSI)”, dirigida a líderes estudiantiles, mujeres indígenas y afrodescendientes: https://t.co/u7IG4LpBSD — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) October 27, 2022

¿Cuándo se podrán hacer las postulaciones?

Según la Embajada de los Estados Unidos, las postulaciones para el ciclo 2023 se encuentran abiertas del 31 de octubre al 13 de diciembre de 2022 a las 03:00 p.m. (hora de Guatemala).

Además, para conocer los criterios de elegibilidad y postulaciones, los interesados podrán visitar el siguiente enlace: https://gt.usembassy.gov/es/susi-lideres-estudiantiles-participacion-civica/.