La quiniela con los favoritos para ganar en los Premios Óscar 2022

La premiación de los Óscar se realizará la noche de este domingo 27 de marzo, pero ya hay varios favoritos.

La estatuilla dorada de los Premios Óscar es una de las más preciadas en Hollywood y la noche de este domingo se sabrá quiénes serán los galardonados, pero muchos ya tienen a sus favoritos.

Mejor Película

Para Mejor Película están nominadas Belfast, CODA, No mires arriba, Drive My Car, Dune, El método Williams, Licorice Pizza, El callejón de las almas perdidas, El poder del perro, West Side Story.

La favorita en los últimos meses ha sido "El Poder del Perro", la cual ha ganado ya el Globo de Oro y el Critics Choice.

Mejor Dirección

Entre los nominados está Kenneth Branagh (Belfast), Ryûsuke Hamaguchi, Paul Thomas Anderson, Jane Campion, Steven Spielberg.

Hasta ahora nadie duda que "CODA", dirigida por Jane Campion, pueda ser la premiada, tras cosechar el BEFT, el premio del Sindicato de Directores y el Globo de Oro.

Mejor Actriz

Nominadas: Jessica Chastain (Los ojos de Tammy Faye), Olivia Colman (La hija oscura), Penélope Cruz (Madres paralelas), Nicole Kidman (Being the Ricardos), Kristen Stewart (Spencer).

Aunque esta categoría estaría muy reñida, entre las favoritas resalta Jessica Chastain, tras sus logros en SAG y los BEFTA, gracias a que logró una transformación con una buena capa de maquillaje.

Mejor Actor Protagonista

Nominados: Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (El poder del perro), Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom), Will Smith (El método Williams), Denzel Washington (La tragedia de Macbeth)

El favorito: No cabe duda de que el intérprete que más beneficiado está saliendo de esta temporada de premios es Will Smith. Su papel en 'El método Williams' le ha servido para rascar el BAFTA, el Globo de Oro, y el premio del sindicato de actores (SAG); así que tiene la mejor posición para conseguir el Óscar este 2022. A la tercera nominación va la vencida.