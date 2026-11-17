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El español Rafael Jódar complicó sus opciones de avanzar a las semifinales del Masters ATP de Turín, Italia, luego de sufrir este martes su segunda derrota en la fase de grupos, esta vez frente al francés Arthur Fils.

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Fils, séptimo del mundo, remontó para imponerse por 4-6, 6-2 y 6-2, en un encuentro en el que Jódar comenzó con buenas sensaciones, pero terminó condicionado por problemas físicos que se hicieron evidentes a partir del segundo set.

El joven español, de 20 años y décimo del ranking mundial, incluso solicitó asistencia médica durante el partido. Después de ese momento, su rendimiento bajó considerablemente y apenas pudo ganar cuatro juegos en los últimos dos parciales.

¡VICTORIA DE ARTHUR FILS! El francés derrotó a Rafael Jódar por 4-6, 6-2 y 6-2 para sumar su primer punto en el Grupo John McEnroe. Tras perder en el debut, Fils vuelve a soñar con la clasificación a semifinales en las ATP Finals. https://t.co/vnM3CAtf1Q — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 17, 2026

"En el primer set físicamente estaba bien y técnicamente también. Veía que podía caer de cualquier lado", explicó Jódar, quien reconoció que su condición física disminuyó en la segunda manga.

Con este resultado, el español queda último de su grupo, luego de haber perdido también en su debut contra el alemán Alexander Zverev, número uno del mundo.

Tranqui. Muy tranqui la derecha de Arthur Fils https://t.co/sZeYl5uOYd — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 17, 2026

Por su parte, Fils consiguió su primera victoria del torneo y puso fin a una sequía de 15 años sin triunfos franceses en el Masters, después de la última victoria conseguida por Jo-Wilfried Tsonga en 2011.

En la tercera jornada, el francés buscará su clasificación a semifinales frente a Zverev, mientras que Jódar se medirá con el estadounidense Ben Shelton, siempre que consiga recuperarse físicamente.

*Con información de AFP