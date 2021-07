"Es una tontería": Rafael Loredo, técnico de la Selección Nacional, habló sobre el grito homofóbico

Antes del juego de Guatemala ante México, el técnico Rafael Loredo habló del grito discriminatorio que tantos problemas le ha causado a la selección mexicana.

EN CONTEXTO: Concacaf advierte a mexicanos por grito homófobo en partido contra Guatemala

El encuentro de Trinidad y Tobago ante México, tuvo que ser detenido en dos ocasiones por el 'grito homofóbico' de los aficionados. Y antes del juego ante Guatemala, Concacaf ha advertido que activará los protocolos que incluyen: expulsar a los aficionados que se involucren en los comportamientos discriminatorios y suspender el partido.

El técnico de la Selección Nacional opinó

"Yo soy de México, nacido en la capital, estoy muy agradecido con el fútbol de México y siempre le voy a desear lo mejor, deseo que les vaya bien, pero quiero que le vaya mejor a Guatemala. Sobre el grito, se me hace que es una gran tontería. Lo oigo y ni me molesta, ni me entristece. Creo que la gente debería botarlo de tajo y quitarlo. Eso ni siquiera molesta a los rivales. En Centroamérica les gritan eso y ni entienden”.

Loredo también dijo sentirse motivado de enfrentar a uno de los gigantes de la región: “Siempre es motivante. Yo siempre he dicho que, si quiero ser mejor, me tengo que enfrentar a lo mejor del área. Enfrentar a México es motivante, síganme poniendo equipos que son muy buenos para que Guatemala siga creciendo", puntualizó.

El entrenador de @fedefut_oficial el mexicano #RafaelLoredo hace un llamado a los aficionados mexicanos para poner fin al grito homofóbico en los estadios #CopaOro21 #EstoEsNuestro pic.twitter.com/tOIQmLDoKj — Gold Cup (@GoldCup) July 14, 2021

"Tenemos que se muy atrevidos"

El estratega de origen mexicano espera que su equipo sea atrevido ante México.

“Hay que plantear el partido de acuerdo al rival. Nosotros venimos de pasar un video de cómo juega México en defensa y en ataque. Si jugamos bien al fútbol estaremos más cerca del éxito y para mí jugar bien al fútbol es que mis muchachos tomen buenas decisiones. No estoy tirando a la basura lo que hizo Amarini, estoy tomando en cuenta mucho de lo que dejó y veremos si podemos mejorarlo. Con el respeto del rival, tenemos que ser muy atrevidos”.

Loredo también se refirió a el por qué muchos mexicanos optan por jugar en el balompié guatemalteco, "Yo creo que actualmente es una buena opción el ir a trabajar a Guatemala. Desde el 2007 me invitaron a dirigir por allá. Lo tratan a uno muy bien. Además, el jugador guatemalteco está deseoso de crecer. En 8 años que he estado dirigiendo en Guatemala no he tenido un jugador que me diga que no quiere crecer y aprender. He recibido un buen trato en todos los equipos en los que he estado. Creo que gozo del respeto de mi trabajo", finalizó.