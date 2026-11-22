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Movimiento Raíces celebró su Asamblea Nacional este domingo.

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En el Parque de la Industria, ubicado en la zona 9, se realizó la Asamblea Nacional del partido político Raíces.

Según informó el movimiento, su organización suma 41,774 adherentes distribuidos en distintos municipios del territorio nacional

Este 22 de noviembre, se ha formalizado el Comité Ejecutivo Nacional luego de las votaciones por las dos planillas para conformar su Comité Ejecutivo.

Raíces realiza conteo de votos para elegir a su Comité Ejecutivo Nacional. (Video vía: Edgar Pocón/Soy502) https://t.co/6Fm6HvDXdd — María Fernanda Gallo (@MaFernandaGallo) November 22, 2026

Esta mañana cientos de personas asistieron a la Asamblea Nacional de Raíces. (Foto vía: Edgar Pocón/Soy502)

Luego de las votaciones, se confirmó que la planilla 1, encabezada por Román Castellanos como secretario del partido y secretaria adjunta a Patrícia Orantes Tomas, fue la electa para un periodo de gestión de tres años.

En la planilla, también figura Samuel Pérez Álvarez como secretario adjunto dos, Andrea Villagrán como tres y secretario adjunto cuatro José Martínez Cabrera y como Vocal encabeza Mercedes Marroquín.

La organización además nombró su comisión fiscal financiera y el Tribunal de Honor y Disciplina integrado de 5 miembros titulares.