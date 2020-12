Ramiro Rocca supera a Lionel Messi en 2020, según la FIFA

La FIFA publicó este 27 de diciembre un artículo sobre los cinco artilleros que rompen esquemas, donde un jugador de la Liga Nacional de Guatemala resalta en el listado.

En el reportaje sobresale el nombre de Ramiro Rocca, delantero de Municipal que se ha colocado como el máximo artillero argentino en ligas nacionales, superando a la estrella del FC Barcelona.

“No, el máximo goleador argentino de las ligas nacionales de 2020 no ha sido Lionel Messi. Esa distinción corresponde a Ramiro Rocca, quien, al igual que ‘La Pulga’, pasó por la cantera de Newell’s Old Boys, aunque hasta ahora su carrera no le había dado un protagonismo semejante. El 2020 habrá sido un año memorable para este artillero de 32 años, que presenta un registro de casi un gol por partido en el campeonato guatemalteco”, se lee en el espacio dedicado a Roca.

Un cubano que aparece detrás de @Cristiano y @lewy_official y un argentino que anotó más que Messi, entre los goleadores destacados de 2020. — FIFA.com en español (@fifacom_es) December 27, 2020

Tras jugar en las divisiones inferiores de Argentina y en El Salvador, Rocca recaló en Guatemala en 2019, en el Deportivo Iztapa, con el que fue máximo realizador del Torneo Apertura 2019, gracias a sus 16 goles. Llamó así la atención del CSD Municipal, peso pesado del fútbol nacional, por el que fichó el 1 de enero.

En doce meses, Rocca no solo ha mejorado ese total, con 26 dianas, sino que también ha igualado el récord histórico de tantos en un Torneo Apertura, desde hace 20 años propiedad del costarricense Ronaldo Fonseca.

Sin embargo, cabe destacar que tras la pérdida de tres puntos en la mesa ante Cobán Imperial, Ramiro Rocca borra uno de sus tantos, pero tendrá más juegos para igualar y superar la marca del legendario jugador de Comunicaciones.